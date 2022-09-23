英財相今公布迷你預算案 承諾帶來新時代經濟增長

英國財相關浩霆周五（23日）會公布首份迷你財政預算案，預計會取消加稅及上調國民保險供款比率等措施。關浩霆將會承諾為英國帶來新時代，並會採取一攬子措施將經濟停滯的惡性循環轉變為增長的良性循環。

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關浩霆（Kwasi Kwarteng）當地周五早上9點半（本港下午4點半），將於國會提交新一份迷你財政預算案。

英媒指預算案有多項措施協助民眾應對通脹壓力。首先，政府將於11月6日取消國民保險（National Insurance， NIC）僱主及僱員供款比率1.25個百分點的增幅。

其次，政府料會取消將企業稅由19%上調至25%的計劃，並會廢除銀行家獎金上限，預計也會削減印花稅以進一步推動增長。關浩霆更考慮加快實施入息稅減1個百分點，及將增值稅率由20%全面下調至15%的計劃。

第三，關浩霆料會宣布於英格蘭多區設立低稅低監管的投資區網絡，並透過減稅措施鼓勵投資。他更希望通過淡化環境評估和法規，加快約100個建設新公路鐵路及能源設施等重大基礎設施項目進度。

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英媒提前披露關浩霆於國會的演説内容，他預計會承諾帶來一個英國新時代，並採取一攬子措施，將經濟停滯的惡性循環轉變為增長的良性循環。

關浩霆更會指，如果經濟增長未達到應有水平，將會更難支付公營服務費用，從而需要加稅。他憂慮經濟停滯周年會導致政府稅收負擔，達到40年代後期以來的最高水平。因此政府決心打破這個循環，要採取新方式迎接一個專注增長的新時代。

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責任編輯：鄭錦玲