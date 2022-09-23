英國50年來最大規模減稅 物業印花稅豁免增至25萬鎊（第三版）

英國財相關浩霆周五（23日）公布首份迷你財政預算案。關浩霆承諾政府會採取三大措施處理能源危機，預計一系列措施未來半年會耗資超過600億英鎊（約5,220億港元）。關浩霆同時宣布多項減稅措施，至2026至27財政年度，措施將令庫房少收450億英鎊（約3,915億港元），為英國50年來最大規模的減稅幅度。

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（第三版加入主要減稅列表）

關浩霆（Kwasi Kwarteng）當地周五早上9點半（本港下午4點半），於國會提交新一份迷你財政預算案。

關浩霆於國會演説期間，首先提到要解決能源格危機。他警告，明年能源價格費用或高達6,500英鎊（約5.7萬港元），承諾政府會採取三大措施干預能源價格，預計這一系列措施在未來半年會耗資600億英鎊。

首先，能源價格保證措施會將普通家庭的能源費上限定於2,500英鎊（約2.2萬港元）。

其次，政府會針對企業推出能源費減免計劃，向企業提供與家庭同等的價格保證。

第三，政府會推出一項能源市場融資計劃，將為能源業營運者提供緊急資金流動性。

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迷你預算案的另一焦點，為有多項措施協助民眾應對通脹壓力。

首先，英國會提早一年，明年4月起將入息稅的基本稅率調低1個百分點，由20％減至19%。當局亦會廢除年收入超過15萬英鎊（約131萬港元）人士，須支付45%稅率的最高稅階。

其次，政府11月起撤銷國民保險（National Insurance，NI）僱主及僱員供款比率1.25個百分點的增幅。

最後，當局宣布即日起削減物業印花稅，豁免印花稅門檻倍增至25萬英鎊，首次置業人士獲豁免印花稅的樓價，亦由30萬鎊（約261萬港元）增至42.5萬英鎊（約370萬港元），料有超過20萬人受惠。

企業方面，政府會重新審查稅制，放棄明年企業稅由19%加至25%的計劃。關浩霆強調，英國是20國集團（G20）中，企業稅率最低的國家，而低稅收環境有助鼓勵投資。

英國也宣布會廢除銀行家獎金上限，也會改革退休金管理費上限，以便退休基金可更輕鬆地投資於英國資產。

關浩霆同時宣布，於英格蘭40個地區設立低稅低監管的投資區網絡，區内企業可享10年減稅待遇，合資格工廠和機械投資可獲百分百稅收減免。

英國政府減稅措施

個人

＊撤銷國民保險（NI）供款1.25個百分點加幅，今年11月生效；

＊入息稅基本稅率由20%減至19%，同時取消稅率達45%的最高稅階，2023年4月生效；

＊撤銷原先計劃的股息稅1.25個百分點加幅，2023年4月生效；

＊物業印花稅的支付門檻，由12.5萬英鎊倍增至25萬英鎊；

＊首次置業人士可獲豁免印花稅，樓價由30萬英鎊以下，增至42.5萬英鎊以下；

＊撤銷增加酒稅的計劃；

＊海外遊客於特定地點購物時，毋須支付消費稅。

企業

＊撤銷企業稅明年由19%加至25%的計劃；

＊撤銷銀行家獎金不能多於薪金200%上限的要求；

＊對銀行業盈利徵收的稅率維持於8%，而不是前朝宣布的下調至3%；

＊於英格蘭40個地區設立低稅及低監管的投資區網絡，區內企業可享10年減稅待遇，合資格工廠及機械投資可獲百分百稅務寬免。

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責任編輯：鄭錦玲