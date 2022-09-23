【烏克蘭戰爭】俄男丁加快離境 芬蘭考慮禁俄旅客入境（第二版）

俄羅斯總統普京早前下令局部動員，徵召預備役士兵加入對烏克蘭的戰事。大批俄羅斯男丁得悉消息後立即動身離開，避免被徵召入伍。有人即使已收到兵單，仍決然離開俄羅斯。

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英國衛報報稱，局部動員令下達後，已訪問十數名離開或準備離開俄羅斯的男女。俄羅斯預備役中士﹑29歲男子Oleg表示，他已接到兵單，被要求到喀山（Kazan）軍隊報到。但局部動員令下達後，Oleg已收好行裝，準備坐飛機到接壤哈薩克斯坦（Kazakhstan）的南部邊境城市奧倫堡（Orenburg）。

Oleg周四（22日）透露，已準備駕車越過邊境，坦言不知何時再踏足俄羅斯領土。Oleg坦承，早已有準備會被徵召，一直希望不要被派往參與對烏克蘭戰事。Oleg稱為出走俄羅斯只得拋下臨盆在即的妻子，但他強調更不想成為普京（Vladimir Putin）的殺人工具。

聖彼特堡（St Petersburg）26歲男子Igor亦透露，計劃下周飛往弗拉季高加（Vladikavkaz），並嘗試駕車前往格魯吉亞逃避徵召。曾參與反戰示威的Igor表示，現時想到能夠幫助烏克蘭的方法便是不參與戰事。

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不過，不少打算或已離開的俄羅斯民眾指現時逃離的手段有限。下周多班直航到免簽國家的航班在動員令公布後已爆滿，部分人只得驅車至仍開始出入境的邊境城市，嘗試經陸路離開俄羅斯。同時，俄國3個邊境關口已表明拒絕讓合資格男性離境。

芬蘭是歐盟最後一個仍允許俄國民眾經旅遊簽證入境的國家，當地政府表示已發現大批俄羅斯日前試圖入境。有目擊者亦稱，俄羅斯接壤格魯吉亞及蒙古的邊境據報已人滿為患。

有反對俄烏戰爭的俄羅斯組織表示，今次逃離潮更勝開戰之初，組織網站自周三起錄得逾150萬次瀏覽。組織估計，超過7萬名俄國民眾已經或準備離開。

芬蘭屬唯一一個未有禁止俄羅斯旅客入境的歐盟國家。路透社報道指，距離俄羅斯第二大城市聖彼得堡的瓦利瑪邊境，當地時間周四（22日）早上10時，已出現長約300至400米車龍。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）表示，正考慮禁止俄羅斯人入境。

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責任編輯：吳漢培