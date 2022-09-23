【異動｜旅遊股】縱橫遊半日抽升兩成、國泰升2%　據報政府最快今日下午公布放寬入境檢疫安排

▲ 【異動｜旅遊股】日本台灣相繼放寬通關限制 東瀛遊、國泰回升

據消息指，港府最快今日（23日）下午將舉行記者會，公布調整入境檢疫安排。旅遊股今日逆市急升，縱橫遊 （08069） 半日升兩成，東瀛遊 （06882） 升13%，連升5日兼創逾4年高。國泰 （00293） 亦升2%，報9.01元。

另外，多地相繼放寬通關限制，現時泰國入境免隔離免檢測；韓國旅客入境一天內要進行PCR檢測，但不須提供疫苗證明及隔離。日本將於10月11日恢復個人旅遊免簽證入境，同時取消入境人數限制。

台灣預告分階段放寬入境檢疫，將會在9月29日（下周四）首階段放寬入境限制，每周入境人數上限增至6萬人次，實施「3+4」檢疫安排，取消機場核酸檢測，並全面恢復免簽。第二階段預計會在10月13日起實行，屆時入境台灣將循「0+7」檢疫，每周入境人數上限會升至15萬人次，開放免簽證國家入境，以及取消入境旅行團的限制。

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編輯：姚卓然

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