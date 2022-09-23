▲ 【內房危機】恒大「20恒大04」債券兌付議案獲通過 成功延期兌付至明年3 月

中國恒大 （03333） 公告，《關於調整「20恒大04」債券利息兌付安排的議案》獲通過。 根據此前公告，該議案主要內容包括將「20恒大04」債券利息支付時間調整至2023年3月23日。

公司指，是次 參加持有人會議享有表決權的持有人持有本期債券未償還份額4000萬張，佔代表本期債券未償還份額且享有表決權比例100%。就《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》及《關於調整「20恒大 04」債券利息兌付安排的議案》，均獲半數同意及反對票。債券持有人會議作出的決議經過出席債券持有人會議且有表決權的持有人所持表決權的二分之一以上通過，決議通過。

值得留意是，今年3月中國恒大舉行第一次持有人會議，獲債權人通過將「20恒大04」於2020年9月23日至2021年9月22日期間的利息支付時間，調整至2022年9月23日。而今次再度延至明年3月支付。

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編輯：姚卓然

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