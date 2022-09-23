▲ 【美股焦點】耶倫：相信明年通脹回落 同時又可避免失業率大幅上升

美國財長耶倫指，相信在聯儲局激進加息不停的情況下，美國有可能在壓低通脹的同時，又避免失業率大幅上升。這意味她同意聯儲局連續多次大手加息的做法。

耶倫表示，全面衰退是指失業率過高的時期，目前的美國勞動力市場是史上最緊張的時期之一，相信美國可以繼續擁有歷史低失業率和強勁的勞動力市場，而且不會帶來太多工資的壓力。她又指，聯儲局官員可能需要緩解一些來自勞動力市場的壓力，認為美國失業率不必上升到5%才能控制通脹。

雖然她相信明年美國的通脹率將會回落，但警告未來仍存在風險，因為俄羅斯持續入侵烏克蘭令經濟仍然容易受到供應衝擊。

此前，美國前財長薩默斯預計失業率需達到5%，至少要有6個月，通脹率才會降至2.5%以下。

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編輯：姚卓然