【港股市況】東瀛遊飈升逾3成變蚊股、入境檢疫下周一起改為「0+3」　恒指跌214點，跌穿18000關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股續跌，港股再跌逾200點，跌穿18000點。港府公布4個入境檢疫新安排，包括入境改為「0+3」，旅遊相關股逆市造好，東瀛遊 （06882） 升逾36%變蚊股；縱橫遊 （08069） 升逾13%；專業旅運 （01235） 升一成；國泰 （00293） 升1%。科技股下跌，ATM跌逾2%至3%，中資電訊股向上。恒指低開92點，早段一度轉升，惟反彈力度不足，午後跌逾200點，恒指跌214點，報17933點，成交808億元。科指跌2.3%，報3589點。

分析文章︰

【解碼｜加P】大摩料明年香港樓價再跌5% 哪一地產股明年盈利或跌9成？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】港府公布4個入境檢疫新安排，包括入境改為「0+3」，旅遊相關股逆市造好，東瀛遊 （06882） 升逾36%變蚊股；縱橫遊 （08069） 升逾13%；專業旅運 （01235） 升一成；國泰 （00293） 升1%。科技股下跌，ATM跌逾2%至3%，中資電訊股向上。恒指跌214點，報17933點，成交808億元。科指跌2.3%，報3589點。

【16：00】恒指U盤前跌194點，報17953點。

【15：49】滙豐 （00005） 尾市轉跌0.1%，低見45.4元。

【15：41】行政長官李家超表示，下周起入境檢疫「3+4」改為「0+3」 取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明、用快測代替

【15：40】港股尾市跌逾200點，報17932點，跌215點；科指跌2.3%，報3590點。

【15：35】雅居樂 （03383） 尾市跌逾8%，破底低見2.17元。

【15：27】小鵬汽車 （09868） 再挫半成，破底低見51.05元。

【15：22】大市最新跌近200點，報17957點，跌190點；科指跌2.1%，報3598點。

【15：19】【新股IPO】內地AR/VR服務商飛天雲動據報已開展預路演 擬集資最多近8億

【15：16】新東方在綫 （01797） 跌逾4%，低見26.5元。

【15：14】東瀛遊 （06882） 愈升愈有，最新升5成，高見1.16元，為升幅最大股份。

【15：03】東瀛遊 （06882） 最新升逾42%，高見1.1元。

【14：52】中電信 （00728） 升幅擴大至近半成，高見2.96元破頂。

【14：36】東瀛遊 （06882） 升近3成，破頂高見1元，成交2473萬元。東瀛遊股價5日暫累升近64%。

【14：23】航運相關股下跌，東方海外 （00316） 、中遠海控 （01919） 跌逾2%；中遠海能 （01138） 跌逾6%。

【14：21】【新股IPO】4新股首日招股 孖展均未足額、中創新航暫錄1618萬 一文看清所有新股認購表現（附表）

【14：06】東瀛遊 （06882） 午後升逾23%，高見0.95元破頂，成交1749萬元。

【14：05】中電信 （00728） 午後升逾4%，破頂高見2.94元；中移動 （00941） 升逾2%；聯通 （00762） 升逾1%。

【14：02】大市跌幅再擴至近150點，再於18000點關口爭持。

【13：25】國泰 （00293） 最新升逾3%；東瀛遊 （06882） 升逾18%；縱橫遊 （08069） 升9%。

【日本自由行】國泰航空：今日公布第三個復飛日本航點 11月起羽田機場航班每日一班

【13：21】行政長官李家超將於下午3時30分召開「應對疫情指導及協調組」記者會。

【13：15】大市跌幅午後收窄至100點內，最新報18074點，跌73點。

【13：10】ATMXJ向下，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 分別跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【13：08】中銀香港 （02388） 升3%，高見27.35元。

【13：07】縱橫遊 （08069） 午後升幅擴至逾27%，高見0.211元。

【13：00】港股午後初段跌約175點，報17973點；科指跌2.2%，報3594點。

【12：55】【百度9888】百度發布兩大搜索技術 另推人工智能自動生成內容創新

【12：05】【中國經濟】野村下調中國明年GDP預測至4.3% 料中國或延長「動態清零」防疫政策

【12：00】恒指半日再跌153點，報17994點，再跌穿18000點關口，成交412億元。科指跌近2.1%，報3598點。ATM跌1%至2%，港府據報最快下午公布調整入境檢疫安排，旅遊相關股造好，其中縱橫遊 （08069） 爆升兩成，東瀛遊 （06882） 升升近13%，國泰 （00293） 升2%。另外，三桶油、中資電訊股亦逆市向上。

【11：45】大市跌幅擴大至182點，報17965點；科指跌2%，報3598點。

【11：39】國泰 （00293） 最新升3%，高見9.1元。

【本港通關】據報政府最快今日下午公布調整入境檢疫安排

【11：35】大市最新於18000點關口爭持，報17993點，跌154點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌1.1%；深證跌1.8%；創業板指跌1.8%。

【11：25】澳門料國慶黃金周旅客無大增長，藍籌股金沙 （01928） 跌逾3%；銀娛 （00027） 跌0.8%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 跌3%；澳博 （00880） 跌近2%；新濠 （00200） 再跌近5%。

【11：18】騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌幅擴至2%，齊齊破底。

【11：15】【香港加息】花旗下周一上調港元最優惠利率（P）12.5點子至5.375厘 創興即日加P

【11：04】【內地保險】保德信金融據報擬洽購農銀人壽少數股權 估值最高314億元

【11：01】港股跌近150點，低見18006點。

【10：45】舜宇 （02382） 股價再跌逾4%，低見80.65元；瑞聲 （02018） 跌逾1%；高偉電子 （01415） 、丘鈦 （01478） 分別跌逾2%。

【10：38】滙豐 （00005） 最新升0.7%，高見46.1元。

【滙豐HSBC】滙豐英國投行部門據報已裁減部分中高層 受累資本市場交易暴跌

【10：35】美團 （03690） 最新跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 再破底，分別跌逾1%。

【10：31】大市跌幅大至百點，報18037點，跌110點；科指跌1.6%，報3613點。

【10：31】小鵬汽車 （09868） 再跌逾4%；蔚來 （09866） 跌逾2%；理想汽車 （02015） 則逆市升逾1%。

【10：26】【異動｜旅遊股】日本台灣相繼放寬通關限制 東瀛遊升9%、國泰升近2%

【10：22】玄武雲 （02392） 挫近22%，低見6.2元，成交210萬元。

【10：21】摩通稱中電信 （00728） 為三大電訊商首選，中電信升近4%，破頂高見2.93元。中移動 （00941） 升近2%；聯通 （00762） 升逾1%。

【10：18】港股反彈力度不足，最新回軟跌近60點，報18088點。科指跌1%，報3636點。

【10：08】和黃醫藥 （00013） 跌半成，低見14.2元創上市後新低，成交1008萬元。

【09：59】恒指最新轉升約13點，報18161點。

【09：58】浙江聯合投資 （08366） 股價再升6成，破頂高見0.077元，成交18萬元。

【09：56】大市早段跌幅收窄，最新跌約6點，報18141點；科指跌0.4%，報3659點。

【09：55】【內房危機】恒大「20恒大04」債券兌付議案獲通過 成功延期兌付至明年3 月

【09：54】阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.7%。

【09：53】平保 （02318） 最新轉升2%，國壽 （02628） 、財險 （02328） ；太保 （02601） 升逾1%。

【09：51】攜程 （09961） 股價反彈半成，早段高見207.2元。

【09：48】三桶油造好，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾2%；中海油 （00883） 升逾1%。

【09：41】旅遊相關股造好，專業旅運 （01235） 升18%，破頂高見0.295元；東瀛遊 （06882） 最新升11%，破頂高見0.87元；縱橫遊 （08069） 升近2%。

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【09：38】再鼎醫藥 （09688） 早段跌一成，低見29.3元，成交1302萬元。

【09：36】銀行股靠穩，滙豐 （00005） 升0.2%；東亞 （00023） 升1%；中銀香港 （02388） 升近1%；恒生 （00011） 暫無升跌。

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【09：32】潤地 （01109） 股價平開後早段逆市向好，升0.6%高見32.35元。

【新股IPO】華潤置地擬分拆基礎設施REIT 上交所上市 料籌11.2億人幣

【09：31】協同通信 （01613） 擬以0.25元，相當於溢價72%配售最多4920萬股，協同通信股價升逾3成，早段高見0.22元。

【09：29】平保 （02318） 股價隨市低開0.6%，未受執董楊小平於公開市場買入10萬股平保H股消息刺激。

【內險股】平保非執董楊小平買入10萬股平保H股 涉資約430萬元

【09：26】東瀛遊 （06882） 高開近4%，開報0.8元破頂；國泰 （00293） 逆市升0.6%。

【09：24】【電動車股】理想汽車高開逾2% 智能SUV 理想L8將於9.30發布、11月初交付 售價40萬人幣以內

【09：24】阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，恒指低開92點，開報18055點，再下試18000點關口。科指跌0.6%，報3652點。

【09：13】期指開報18093點，跌79點或0.4%。

【08：35】恒指黑期微跌約2點，報18108點。道指期貨升54點，報30203點。

【08：30】今日共有4隻新股招股，包括內地鋰電池生產商中創新航 （03931） 、內地疫苗公司艾美疫苗 （06660） 、從事醫療機械的健世科技-B （09877） 以及本港泥水承建商GC CONSTRUCTION （新上市編號：01489） 。

【新股IPO】中創新航3931今日起招股 入場費5151元、集資最多約137億 天齊涉不多於1億美元投資

【新股IPO】艾美疫苗6660今日起招股 一手入場費約3265元

【新股IPO】健世科技9877今日起招股 入場費5818元

【新股IPO】GC CONSTRUCTION1489今日起招股 入場費約2,727元

【07：58】【新股IPO】數科集團2350超購150倍、近上限定價0.85元 一手中籤率為30.1%、抽120手才穩獲一手（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報18038點，跌109點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.87元，較港收市價高0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報280.22元，較港收市價低2.78元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.19元，較港收市價低1.66元或2.1%。

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【07：30】環球央行鬥加息，聯儲局持續大幅加息對抗通脹，國際貨幣基金組織（IMF）表示，除非通脹受控，否則明年全球經濟可能較今年更差。美股反覆下行。道指跌107點，報30076點；標指跌31點，報3757點；納指跌153點或1.37%，報11066點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介澳博控股、浙江世寶、中國財險

責任編輯︰梁浩碩