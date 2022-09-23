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【港股市況】三桶油造好、中石油中石化升逾2%　內險股向上　恒指低開近百點後早段轉升（不斷更新）

股市 10:00 2022/09/23

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港股市況不斷更新

美股續跌，港股低開近100點，再下試18000點關口。阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，恒指低開92點，開報18055。科指跌0.6%，報3652點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：59】恒指最新轉升約13點，報18161點。

【09：58】浙江聯合投資 （08366） 股價再升6成，破頂高見0.077元，成交18萬元。

【09：56】大市早段跌幅收窄，最新跌約6點，報18141點；科指跌0.4%，報3659點。

【09：55】【內房危機】恒大「20恒大04」債券兌付議案獲通過　成功延期兌付至明年3 月

【09：54】阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.7%。

【09：53】平保 （02318） 最新轉升2%，國壽 （02628） 、財險 （02328） ；太保 （02601） 升逾1%。

【09：51】攜程 （09961） 股價反彈半成，早段高見207.2元。

【09：48】三桶油造好，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾2%；中海油 （00883） 升逾1%。

【09：41】旅遊相關股造好，專業旅運 （01235） 升18%，破頂高見0.295元；東瀛遊 （06882） 最新升11%，破頂高見0.87元；縱橫遊 （08069） 升近2%。

【日本自由行】日本首相岸田文雄：10月11日恢復個人旅遊免簽證入境　取消入境人數限制

【台灣旅遊】台灣預告10.13實行「0+7」　盧寵茂：適時放寬香港通關

【09：38】再鼎醫藥 （09688） 早段跌一成，低見29.3元，成交1302萬元。

【09：36】銀行股靠穩，滙豐 （00005） 升0.2%；東亞 （00023） 升1%；中銀香港 （02388） 升近1%；恒生 （00011） 暫無升跌。

【香港加息】4港銀跟隨滙豐加最優惠利率0.125厘　發鈔行「紅簿仔」戶口利率脫零息時代

【09：32】潤地 （01109） 股價平開後早段逆市向好，升0.6%高見32.35元。

【新股IPO】華潤置地擬分拆基礎設施REIT 上交所上市　料籌11.2億人幣

【09：31】協同通信 （01613） 擬以0.25元，相當於溢價72%配售最多4920萬股，協同通信股價升逾3成，早段高見0.22元。

【09：29】平保 （02318） 股價隨市低開0.6%，未受執董楊小平於公開市場買入10萬股平保H股消息刺激。

【內險股】平保非執董楊小平買入10萬股平保H股　涉資約430萬元

【09：26】東瀛遊 （06882） 高開近4%，開報0.8元破頂；國泰 （00293） 逆市升0.6%。

【09：24】【電動車股】理想汽車高開逾2%　智能SUV 理想L8將於9.30發布、11月初交付　售價40萬人幣以內

【09：24】阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，恒指低開92點，開報18055點，再下試18000點關口。科指跌0.6%，報3652點。

【09：13】期指開報18093點，跌79點或0.4%。

【08：35】恒指黑期微跌約2點，報18108點。道指期貨升54點，報30203點。

【08：30】今日共有4隻新股招股，包括內地鋰電池生產商中創新航 （03931） 、內地疫苗公司艾美疫苗 （06660） 、從事醫療機械的健世科技-B （09877） 以及本港泥水承建商GC CONSTRUCTION （新上市編號：01489）

【新股IPO】中創新航3931今日起招股　入場費5151元、集資最多約137億　天齊涉不多於1億美元投資

【新股IPO】艾美疫苗6660今日起招股　一手入場費約3265元

【新股IPO】健世科技9877今日起招股　入場費5818元

【新股IPO】GC CONSTRUCTION1489今日起招股　入場費約2,727元

【07：58】【新股IPO】數科集團2350超購150倍、近上限定價0.85元　一手中籤率為30.1%、抽120手才穩獲一手（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報18038點，跌109點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.87元，較港收市價高0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報280.22元，較港收市價低2.78元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.19元，較港收市價低1.66元或2.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】環球央行鬥加息，聯儲局持續大幅加息對抗通脹，國際貨幣基金組織（IMF）表示，除非通脹受控，否則明年全球經濟可能較今年更差。美股反覆下行。道指跌107點，報30076點；標指跌31點，報3757點；納指跌153點或1.37%，報11066點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】今日推介澳博控股、浙江世寶、中國財險

責任編輯︰梁浩碩

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