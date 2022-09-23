【港股市況】三桶油造好、中石油中石化升逾2%　內險股向上　恒指低開近百點後早段轉升（不斷更新）

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【內房危機】恒大「20恒大04」債券兌付議案獲通過 成功延期兌付至明年3 月
美股續跌，港股低開近100點，再下試18000點關口。阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，恒指低開92點，開報18055。科指跌0.6%，報3652點。
【09：59】恒指最新轉升約13點，報18161點。
【09：58】浙江聯合投資 （08366） 股價再升6成，破頂高見0.077元，成交18萬元。
【09：56】大市早段跌幅收窄，最新跌約6點，報18141點；科指跌0.4%，報3659點。
【09：55】【內房危機】恒大「20恒大04」債券兌付議案獲通過 成功延期兌付至明年3 月
【09：54】阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌0.7%。
【09：53】平保 （02318） 最新轉升2%，國壽 （02628） 、財險 （02328） ；太保 （02601） 升逾1%。
【09：51】攜程 （09961） 股價反彈半成，早段高見207.2元。
【09：48】三桶油造好，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾2%；中海油 （00883） 升逾1%。
【09：41】旅遊相關股造好，專業旅運 （01235） 升18%，破頂高見0.295元；東瀛遊 （06882） 最新升11%，破頂高見0.87元；縱橫遊 （08069） 升近2%。
【日本自由行】日本首相岸田文雄：10月11日恢復個人旅遊免簽證入境 取消入境人數限制
【台灣旅遊】台灣預告10.13實行「0+7」 盧寵茂：適時放寬香港通關
【09：38】再鼎醫藥 （09688） 早段跌一成，低見29.3元，成交1302萬元。
【09：36】銀行股靠穩，滙豐 （00005） 升0.2%；東亞 （00023） 升1%；中銀香港 （02388） 升近1%；恒生 （00011） 暫無升跌。
【香港加息】4港銀跟隨滙豐加最優惠利率0.125厘 發鈔行「紅簿仔」戶口利率脫零息時代
【09：32】潤地 （01109） 股價平開後早段逆市向好，升0.6%高見32.35元。
【新股IPO】華潤置地擬分拆基礎設施REIT 上交所上市 料籌11.2億人幣
【09：31】協同通信 （01613） 擬以0.25元，相當於溢價72%配售最多4920萬股，協同通信股價升逾3成，早段高見0.22元。
【09：29】平保 （02318） 股價隨市低開0.6%，未受執董楊小平於公開市場買入10萬股平保H股消息刺激。
【內險股】平保非執董楊小平買入10萬股平保H股 涉資約430萬元
【09：26】東瀛遊 （06882） 高開近4%，開報0.8元破頂；國泰 （00293） 逆市升0.6%。
【09：24】【電動車股】理想汽車高開逾2% 智能SUV 理想L8將於9.30發布、11月初交付 售價40萬人幣以內
【09：24】阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%，恒指低開92點，開報18055點，再下試18000點關口。科指跌0.6%，報3652點。
【09：13】期指開報18093點，跌79點或0.4%。
【08：35】恒指黑期微跌約2點，報18108點。道指期貨升54點，報30203點。
【08：30】今日共有4隻新股招股，包括內地鋰電池生產商中創新航 （03931） 、內地疫苗公司艾美疫苗 （06660） 、從事醫療機械的健世科技-B （09877） 以及本港泥水承建商GC CONSTRUCTION （新上市編號：01489） 。
【新股IPO】中創新航3931今日起招股 入場費5151元、集資最多約137億 天齊涉不多於1億美元投資
【新股IPO】艾美疫苗6660今日起招股 一手入場費約3265元
【新股IPO】GC CONSTRUCTION1489今日起招股 入場費約2,727元
【07：58】【新股IPO】數科集團2350超購150倍、近上限定價0.85元 一手中籤率為30.1%、抽120手才穩獲一手（附分配結果連結）
【07：45】港股ADR收報18038點，跌109點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.87元，較港收市價高0.17元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報280.22元，較港收市價低2.78元或1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報79.19元，較港收市價低1.66元或2.1%。
【07：30】環球央行鬥加息，聯儲局持續大幅加息對抗通脹，國際貨幣基金組織（IMF）表示，除非通脹受控，否則明年全球經濟可能較今年更差。美股反覆下行。道指跌107點，報30076點；標指跌31點，報3757點；納指跌153點或1.37%，報11066點。
責任編輯︰梁浩碩