▲ 【新股IPO】GC CONSTRUCTION1489今日起招股 入場費約2,727元

本港泥水承建商GC CONSTRUCTION （新上市編號：01489） 今（23）日起至下周三（28日）招股，招股範圍為0.5元至0.54元，每手5,000股，入場費為2,727.21元，籌約為9700萬元，預計10月10日（周一）上市。

公司是次上市發售2.5億股，香港公開發售部分佔一成。保薦人為均富融資（Grande Capital Limited）。

公司工程主要包括批盪、瓷磚鋪設、砌磚、鋪設地台及雲石工程。按收益計，集團於2021年在香港泥水工程分包市場排名第一，於2021年約佔4%的市場份額。集團於2021/22財年的收益稍增加3.6%至約4.56億元。收益增加主要是由於集團在若干正在進行的大型項目（包括位於黃竹坑的私人住宅項目第#16號項目）中施工量增加，惟溢利卻倒退32%至3129.4萬元。

GC CONSTRUCTION指，所得款項淨額約73.0%將用於為集團項目的前期成本提供資金；約10.8%將用於招聘三名地盤主管、兩名工料測量師、三名安全督導人員、四名地盤管工及兩名財務及行政管理人員擴充人手。

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編輯：姚卓然