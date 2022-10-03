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【新股IPO】健世科技9877擬以招股價中位價定價　集資逾2億元

新股IPO 12:41 2022/10/03

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【新股IPO】健世科技9877今日起招股　入場費5818元

從事醫療機械的健世科技-B （09877） 上月23日至29日招股。健世科技計劃發行807.6萬股H股，招股價介乎26.7元至28.8元，集資最多2.33億元。健世科技安排一成股份香港作公開發售，以每手200股計，一手入場費5818.06元。

據最新市場消息，健世科技擬以招股價範圍中游定價。健世科技預計將於10日10日掛牌。

健世科技主要開發心臟病介入產品

健世科技於2011年成立，致力於開發用於治療結構性心臟病的介入產品。今年6個月，健世科技虧損7352.9萬元人民幣，按年收窄80%，其他收入及收益3834.6萬元人民幣，按升增6倍，研發開支8454.1萬元人民幣，減少54%。

所得款項淨額的65%將分配予核心產品（即LuX-Valve及Ken-Valve）的研發、製造及商業化；25%將分配予產品管綫的其他在研產品（包括LuX-ValvePlus、KenFlex及二尖瓣產品）的研發、臨床試驗及產品註冊；10%用於營運資金及一般企業用途。

先健科技為其基石投資者，早前認購約2000萬美元。

港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法，即睇【ET財智Talk】

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責任編輯︰梁浩碩

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