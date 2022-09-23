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【新股IPO】健世科技9877今日起招股　入場費5818元

新股IPO 08:13 2022/09/23

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【新股IPO】健世科技9877今日起招股　入場費5818元

健世科技-B （09877） 今日（23日）起至29日招股。從事醫療機械的健世科技（Jenscare Scientific）計劃發行807.6萬股H股，一成香港作公開發售，集資最多2.33億元，招股價介乎26.7元至28.8元，每手200股，一手入場費5818.06元。健世科技預計將於10日10日掛牌。

健世科技於2011年成立，致力於開發用於治療結構性心臟病的介入產品。今年6個月，健世科技虧損7352.9萬元人民幣，按年收窄80%，其他收入及收益3834.6萬元人民幣，按升增6倍，研發開支8454.1萬元人民幣，減少54%。

所得款項淨額的65%將分配予核心產品（即LuX-Valve及Ken-Valve）的研發、製造及商業化；25%將分配予產品管綫的其他在研產品（包括LuX-ValvePlus、KenFlex及二尖瓣產品）的研發、臨床試驗及產品註冊；10%用於營運資金及一般企業用途。

【新股IPO】中創新航3931今日起招股　入場費5151元、集資最多約137億　天齊涉不多於1億美元投資

【新股IPO】艾美疫苗6660今日起招股　一手入場費約3265元

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責任編輯︰梁浩碩

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