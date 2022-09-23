▲ 【新股IPO】艾美疫苗6660今日起招股 一手入場費約3265元

艾美疫苗 （06660） 今日（23日）起至28日招股。內地疫苗公司艾美疫苗計劃發行971.4萬股H股，一成於香港作公開發售，集資最多1.57億元，發售價每股16.16元，每手200股，一手入場費3264.57元。艾美疫苗預期將於10月6日掛牌。

按2021年批簽發量（不包括新冠疫苗）計，艾美疫苗是中國第二大疫苗公司，所佔市場份額為7.4%。

艾美疫苗表示，在中國已針對6種可通過疫苗預防的疾病商業化8款疫苗產品，亦有針對13個疾病領域的22款在研疫苗，其中5款在研疫苗（針對原始毒株的mRNA新冠在研疫苗、滅活新冠在研疫苗、PCV13、PPSV23及MCV4）處於臨床階段。

今年首4個月虧損9580萬元（人民幣，下同），去年同期賺5767.7萬元人民幣，期內，收入2.75億元人民幣，按年跌40.8%。

所得款項淨額約60%用於推進在研疫苗的研發及持續豐富其疫苗管線；35%用於為建設新生產設施的資本開支提供資金；5%將投入其銷售及營銷活動。

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責任編輯︰梁浩碩