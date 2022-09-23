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【新股IPO】數科集團2350超購150倍、近上限定價0.85元　一手中籤率為30.1%、抽120手才穩獲一手（附分配結果連結）

新股IPO 07:58 2022/09/23

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【新股IPO】數科集團2350定價0.85元、接近招股範圍上限　一手中籤率為30.1%、抽120手才穩獲一手

數科集團 （新上市編號：02350） 定價0.85元，接近招股範圍0.8元至0.86元的上限，一手中籤率為30.1%，抽120手（600,000股）才穩獲一手。淨籌約為7120萬元。公司將於下周一（26日）正式掛牌上市。分配結果

超購150倍　啟動回撥機制

公司指，香港發售部分已獲超額認購約150.3倍。由於香港公開發售的超額認購相當於香港公開發售股份總數超過100倍，故啟動回撥機制，而6250萬股已由國際配售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的最終發售股份數目為7812.5萬股，相當於發售股份總數的50%。而國際配售方面已獲剛夠足額認購。公司是次上市發售約1.56億股份，當中包括1.25億新股及股股東出售的3125萬股。

公司指，所得款項淨額約55.3%將用於擴充分銷業務，其中包括從資訊科技產品廠商獲取更多授權分銷權，豐富產品組合以進行分銷；約20.4%將用於擴充系統整合解決方案業務。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

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港股 IPO 數科集團（02350）

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