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中銀香港：將助客戶邁向低碳轉型

商業 00:14 2022/09/23

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中銀香港發展規劃部副總經理、中國銀行香港金融研究院副院長、香港綠色金融協會副會長王鎮強（右一）表示，國際標準及氣候相關披露，可加強非財務信息的一致性、透明度及可比性，有助推動香港成為國際綠色金融中心。

環保議題全球關注，中銀香港發展規劃部副總經理、中國銀行香港金融研究院副院長、香港綠色金融協會副會長王鎮強，以及中銀香港環球企業金融部副總經理、可持續業務發展總監（公司金融）、香港綠色金融協會綠色及可持續銀行工作組成員范頴如，在2022香港綠色金融論壇上，就國際標準及氣候相關披露、金融業實現淨零排放目標分享看法。

王鎮強表示︰

國際標準以及氣候相關披露，可加強非財務信息的一致性、透明度及可比性，有助於促進市場參與者對綠色活動的評估及銀行業發展綠色金融，為整個金融業帶來豐厚的機遇，推動香港成為國際綠色金融中心。

他又稱，中銀香港作為綠色金融顧問，助力企業客戶建立可持續的商業模式和啓動綠色金融框架，根據國際標準制定此類框架，協助企業篩選綠色項目，並為資金的使用制定明確準則。

范頴如於同一場合上表示，銀行業正積極推動客戶低碳轉型，除了為轉型項目提供建議和資金外，更協助客戶將氣候和轉型因素納入經營決策及產品中。同時與監管機構、政策制定者、行業、學術機構積極合作，提高員工的相關技能。

她進一步指出，綠色金融的需求持續上升，全球每年的綠色融資缺口高達4萬億美元，中國實現碳中和目標所需的綠色融資總額約人民幣140萬億元。

中銀香港將繼續貫徹落實國家綠色發展戰略，並協助客戶向低碳轉型。

責任編輯：蕭寶玲

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