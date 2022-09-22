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【本地大孖沙】鄭志剛獲港大頒授名譽大學院士銜　讚揚其着力改善社區經濟與環境

Hot Talk 23:09 2022/09/22

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【本地大孖沙】鄭志剛獲港大頒授名譽大學院士銜　讚揚着力改善社區經濟與環境

新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛今日（22日）獲香港大學頒授名譽大學院士。

港大讚揚鄭志剛提倡「創造共享價值」的企業精神，在拓展業務的同時，與社會同創共贏，着力協助改善社區經濟與環境。

在第五波新冠疫情下，鄭志剛將創新商界模式注入慈善事業，建立了全港最大型的抗疫物資配對平台「Share for Good 愛互送」，凝聚過百間企業和非牟利機構，透過科技把善心捐助者與受助人士直接精准迅速配對，惠及廣大基層家庭。

港大讚詞又提到，鄭志剛在2021年創立「新世界建好生活」非牟利房社企，倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，為年輕家庭提供高品質、可負擔的住房。協助年輕家庭完成置業夢。

鄭志剛亦獲表彰致力建設「文化矽谷」，透過結合商業和文化，推動文化藝術傳承與創新，在2020年宣佈保育皇都戲院，並與包括港大專家在內的團隊，一同活化這座香港碩果僅存、有近70年歷史的文化表演古蹟，讓皇都戲院重生，重現輝煌。

鄭志剛也積極推動中國當代藝術發展，創立了非牟利機構K11 Art Foundation及K11 Craft & Guild Foundation，分別扶植新一代藝術家，以及促進中國傳統工藝復興。

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責任編輯：李哲毅

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港股 香港大學 文娛藝術 大學 經濟 鄭志剛 新世界發展（00017）

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