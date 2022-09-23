▲ 【TSLA】Tesla據報召回110萬輛美國汽車 涉車窗自動系統失靈、或致受傷風險

外電消息指，Tesla（美：TSLA）正召回近110萬輛美國汽車，因車窗自動反轉系統在檢測到障礙物後或無法反應，增加受傷風險。是次召回型號包括2017-2022 Model 3、2020-2021 Model Y 和 2021-2022 Model S 和 Model X。

Tesla向美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，將對有關自動車系統作無線軟件更新。目前未知與有關召回車輛的相關維修索償、碰撞、受傷及死亡報告。

NHTSA表示，車窗要求不符合聯邦機動車安全標準。若無適當的自動倒車系統，或導致擠壓駕駛員或乘客施加過大力度，而增加受傷風險。

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記者：宋佩恩

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