  • 28°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 23:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

銀行加按息小業主最痛 剛換樓業主供樓支出大增14% 感歎：「往後日子唯有再慳」

理財智慧 22:59 2022/09/22

分享：

分享：

美國聯儲局於周四（22日）公布議息結果，一如市場預期加息0.75厘，是今年來第五次加息。聯邦基金利率區間升至3厘至3.25厘。三大香港發鈔行：滙豐銀行（00005）、中銀香港（03988）及渣打銀行先後上調最優惠利率（P）0.125厘，由5厘升至5.125厘水平，其後恒生銀行（00011）及東亞銀行也同樣宣佈上調最優惠利率至5.125厘。本港銀行調高按息，意味仍在供樓的業主，供樓負擔直接增加；準備買樓上車人士，通過入息「壓力測試」的要求亦相應提高。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【綠置居2022】新一期綠置居41折出售下周四接受申請 樓價介乎79萬至286萬元 最平3.95萬元首期做業主，詳見【下一頁

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

究竟小業主有多「慘痛」?可看看《iMoney》讀者陳先生的真實個案。陳先生於今年5月時樓換樓，於紅磡區買入一個400多平方呎的單位，他說：「當時其實都預計了美國會加息，但未想到加息步伐來的這麼猛。」

港銀掀加息潮　按揭專家教4招慳息，詳見【下一頁

他表示，5月份申請按揭時採用了H按，息率是H+1.3厘，當時按揭利率大約是1.5至1.6厘左右。以樓價920萬計，他承造了50%按揭，當時計數是每月供款約15,500元左右。怎知到9月，正是正式開始供樓的首個月，那時的按揭利率已升至封頂位2.5厘（P-2.5厘），供款亦變為17,700元，較早前預算的金額增加2,200元，增幅達14%。

【香港加息】美國加息0.75厘 三大發鈔行齊加最優惠利率0.125厘 一文看清港銀加息情況（不斷更新），詳見【下一頁

陳生回憶指，2005年供緊第一層樓時，也曾遇上加息期，當時樓價大約150萬元，每月供款由5,500元升至最高的8,000餘元，「其實當時的供樓金額加幅達55%，也十分驚人，但那時的樓價仍不算高。」他無奈說：「如今香港已跟美國加息，往後日子唯有要再慳一點。」

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
樓價 供樓負擔 H按 加息 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 銀行

下一篇文章

【商業合作】南洋商業銀行與富衛保險簽訂銀保夥伴合作協議 將提供全方位保險方案及服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠置居2022】新一期綠置居41折出售下周四接受申請 樓價介乎79萬至286萬元 最平3.95萬元首期做業主
【綠置居2022】新一期綠置居41折出售下周四接受申請 樓價介乎79萬至286萬元 最平3.95萬元首期做業主
香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？
香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？
【有相睇】啟德OASIS KAI TAK劈價210萬沽　業主2017年入市都要蝕
【有相睇】啟德OASIS KAI TAK劈價210萬沽　業主2017年入市都要蝕
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【美國經濟】末日博士：全球今年底恐陷嚴重衰退　美股或暴跌40％
【美國經濟】末日博士：全球今年底恐陷嚴重衰退　美股或暴跌40％
【就業統計】統計處公布最新數字 6月職位空缺大升38%至6.25萬個 教育業佔榜首達7,440個
【就業統計】統計處公布最新數字 6月職位空缺大升38%至6.25萬個 教育業佔榜首達7,440個
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款