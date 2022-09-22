銀行加按息小業主最痛 剛換樓業主供樓支出大增14% 感歎：「往後日子唯有再慳」

美國聯儲局於周四（22日）公布議息結果，一如市場預期加息0.75厘，是今年來第五次加息。聯邦基金利率區間升至3厘至3.25厘。三大香港發鈔行：滙豐銀行（00005）、中銀香港（03988）及渣打銀行先後上調最優惠利率（P）0.125厘，由5厘升至5.125厘水平，其後恒生銀行（00011）及東亞銀行也同樣宣佈上調最優惠利率至5.125厘。本港銀行調高按息，意味仍在供樓的業主，供樓負擔直接增加；準備買樓上車人士，通過入息「壓力測試」的要求亦相應提高。

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究竟小業主有多「慘痛」?可看看《iMoney》讀者陳先生的真實個案。陳先生於今年5月時樓換樓，於紅磡區買入一個400多平方呎的單位，他說：「當時其實都預計了美國會加息，但未想到加息步伐來的這麼猛。」

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他表示，5月份申請按揭時採用了H按，息率是H+1.3厘，當時按揭利率大約是1.5至1.6厘左右。以樓價920萬計，他承造了50%按揭，當時計數是每月供款約15,500元左右。怎知到9月，正是正式開始供樓的首個月，那時的按揭利率已升至封頂位2.5厘（P-2.5厘），供款亦變為17,700元，較早前預算的金額增加2,200元，增幅達14%。

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陳生回憶指，2005年供緊第一層樓時，也曾遇上加息期，當時樓價大約150萬元，每月供款由5,500元升至最高的8,000餘元，「其實當時的供樓金額加幅達55%，也十分驚人，但那時的樓價仍不算高。」他無奈說：「如今香港已跟美國加息，往後日子唯有要再慳一點。」

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記者：陳詠妍