【宏觀術數@iM網欄】宏觀術數 香港秋分星盤看未來半年經濟

上期因應著新聞焦點以術數與及天星角度分析了未來英國國運，從新任首相加上新任國君查理斯三世，無容置疑英國必將步入新時代，預期也將是興盛發展。同時間，香港也傳來疫情感染個案每日逐漸下降的好消息，旅遊業界開始討論下一步會是0+7，甚或0+0隔離，商界亦期待能維持著日航空交通樞紐和國際金融中心位置，連原本已被逼取消的渣打馬拉松亦傳有機會於明年2月舉行，困擾2年多的疫情經濟打擊是否真正能得以舒緩，相信為各行業所密切關注與冀望。

依天星學來說，未來幾個月份大形勢均相當程度受到星期9月23日秋分節始入星盤所影響，特別根據香港流年星盤格局，秋分始入盤會對未來6個月具較大影響力。上期也提及過秋分始入盤有幾個值得留意的星象，各地會因應其本身經緯度和當地原星盤的不同，而產生不同的影響，就如同樣的壬寅流年，對個別人命和地區有不同的影響。

太陽水星沖擊 銀行保險易受影響

其中最重要的太陽星和水星會合，並且和木星相衝的組合，配合本港星盤木星受衝激的影響力比其他地區會更為重要。好的方面主表面景氣和市場氣氛的確會有所改善，市民也會比過往一段時間較樂觀。惟木星受到太陽和水星相衝激的，未來6個月銀行、保險和金融業界卻反而容易受外地國家或機構，又或外幣匯率引發的負面影響甚或突然衝激，當中可以涉及政策制度的收緊，或財金政策影響匯價而造成壓力。本港聯繫匯率一向行之有效，會否有外圍衝激則仍可多拭目以待。

旅遊 餐飲防疫放寬稍需待時

另一個星象為金星和海王星衝激，於本港星盤影響著娛樂享受事業的宮位，兩都融合起來有點紙醉金迷的享樂氣氛，卻也因應著相沖緣故也不能看得太好。較合常理的估計是對旅遊、娛樂和飲食業界來說，市場氣氛肯定會大為改善，政策方面放寬卻未必有太大改變。反正生意總會有增長便好了。

土星不利房地產價格

本港星盤土星落在房地產的宮位，並受到負面組合影響。土星本來已主收縮和不景，加上天星的組合，未來6個月個別房地產價格並不太利好，特別11月份前後一段時間易因應前面所述金融財經市場和機構引發突然不利的下調。

11月左右財經地產市場多變動

天星大局底下，再用紫微斗數四化和五行來參詳，下半可留意西曆10月底及11月這段時間會是金融和房地產較多波動的時間。今年流年忌星為財星武曲星化忌，那段時間會碰上流月的文昌星化忌，再加上大玄空風水的組合，都對金融和投機不利，並主易被「劫奪」，對一個城市地區來說便是成為國際金融大鱷所謀，或因市場波動突然措手不及而招損失。熟悉斗數的朋友都會知道，文星有文昌和文曲兩顆，都會因應不同的天干化忌，最簡單的理解是文書契約失誤，對投資界人仕來說配合武曲化忌便每主因而破財，甚至生破敗的，此點有興趣的讀者也可自行鑑往知來便自然了解。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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