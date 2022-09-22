▲ 【大灣區前景】澳洲會計師公會：私募基金、創投具大灣區前景 逾7成受訪者關注人才問題

澳洲會計師公會（CPA Australia）發表《大灣區互聯互通》研究報告，當中36%受訪者指出，未來5年不確定其企業參與大灣區綠色金融項目，其中7成受訪者更指應以政策推動人才發展。公會表示，金融科技、產業及人才為發展必要條件，加上政策為外在支持因素，才可使各種風險投資者及產業對接。

報告共訪問483名大灣區金融專業服務人士及財政司司長陳茂波、數碼港主席陳細明、金管局總裁余偉文及港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇等17名金融界別領導人士。

研究結果顯示業界均關注人才供應，澳洲會計師公會大中華區大灣區委員會副主席彭富強表示，大灣區內地城市與本港涉多項專業資格認證，各地監管機構和專業協會應簡化認證程序，以加快人才流動。除簡化程序外，亦可鼓勵年輕專業人士通過在不同的大灣區城市工作來累積實戰經驗，如提供實習機會和低稅等方式吸引人才。

在金融產品方面，澳洲會計師公會大中華區分會會長黃以東預計，兩地互聯互通將會是持續下去以及加快資金流動，建議應放寬大灣區外滙管制，內地可通過閉環方式購買中低風險投資產品，傳統銀行跨境資金流動亦需加快。彭富強更指創投（VC， Venture Capital）及私募市場（PE Fund）在內地具前景，加上企業講求ESG，產業轉型將為PE及VC提供更多支持，大灣區確實提供多元化產業予各類風險投資者能夠對接。

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記者：宋佩恩