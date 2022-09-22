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【Apple】 Apple Watch Ultra 及新AirPods Pro　9月23日港零售店開售

科技 22:30 2022/09/22

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繼上周的iPhone 14系列在港零售店開售，9月23日輪到Apple Watch Ultra 及新AirPods Pro   (第二代)開售，售價分別為 6,399元及1,849元。

Apple Watch Ultra吸引運動愛好者
Apple Watch Ultra 可算是專為水上運動而設，最多粉絲討論的，是在配合第三方推出的《Oceanic+》app 下，可更方便進行水深至 40 米的休閒水肺潛水。而其電池使用時間，足夠讓大部分人完成三項鐵人長途賽。 

定位功能就首次結合了 L1 和最新的 L5 頻率，再加上全新的位置演算法，可媲美GPS。Apple Watch Ultra配備與錶面合而為一的指南針，更方便愛好運動甚至登山人士。錶帶亦有新設計，包括越野手環、登峰手環和海洋錶帶，賣點是做到穩固貼合且舒適。

新AirPods Pro 安全消噪及降噪
AirPods Pro (第 2 代)跟過去推出的AirPods 第三代，外形上沒有太大的分別，功能上較吸睛的，主要是在H2芯片支援下，比上一代高出2倍的主動消噪效能，以及因應地盤或裝修工具發出的巨大聲響而自動調低噪音，而又不影響聆聽身邊「動靜」的適應性通透模式。

AirPods Pro (第 2 代)配置H2芯片，宜配合iOS 16使用。(梁巧恩攝)

另外，自物件追蹤器AirTag推出後，使用的人愈來愈多，今年九月前香港市場更一度出現缺貨。AirPods Pro (第 2 代) 不但改用MagSafe 充電盒，更配備揚聲器和掛繩孔，仿如內置了AirTag。

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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