▲ 【電動車股】理想汽車：智能SUV 理想L8將於9.30發布、11月初交付 售價40萬人幣以內

理想汽車 （02015） （美：LI）表示，將提前在9月30日（下周五）發布新智能豪華六座中大型SUV「理想L8」，售價為40萬元（人民幣，下同）以內。理想L8展示車將在十一國慶期間陸續到達全國各地的理想汽車零售中心供顧客體驗，並在11月初正式開啟交付。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，基於市場對理想L8的期待，決定提前發佈理想L8，並為潛在用戶提供更加清晰的產品序列。沈亞楠稱，L代表增程電動平台的SUV系列，數字大小代表車型尺寸級別。

沈亞楠稱，理想L9是家庭智能旗艦六座SUV（全尺寸，售價50萬元以內），理想L8是家庭智能豪華六座SUV（中大型，售價40萬元以內），理想L7是家庭智能旗艦五座 SUV（中大型，人民幣40萬以內），理想L6是家庭智能豪華五座SUV（中型，人民 幣30萬以內）。沈亞楠補充，理想L7將於2023年首季發佈與交付。

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記者：李哲毅