  • 28°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 23:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車股】理想汽車：智能SUV 理想L8將於9.30發布、11月初交付　售價40萬人幣以內

股市 22:10 2022/09/22

分享：

分享：

【電動車股】理想汽車：智能SUV 理想L8將於9.30發布、11月初交付　售價40萬人幣以內

理想汽車 （02015） （美：LI）表示，將提前在9月30日（下周五）發布新智能豪華六座中大型SUV「理想L8」，售價為40萬元（人民幣，下同）以內。理想L8展示車將在十一國慶期間陸續到達全國各地的理想汽車零售中心供顧客體驗，並在11月初正式開啟交付。

理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，基於市場對理想L8的期待，決定提前發佈理想L8，並為潛在用戶提供更加清晰的產品序列。沈亞楠稱，L代表增程電動平台的SUV系列，數字大小代表車型尺寸級別。

沈亞楠稱，理想L9是家庭智能旗艦六座SUV（全尺寸，售價50萬元以內），理想L8是家庭智能豪華六座SUV（中大型，售價40萬元以內），理想L7是家庭智能旗艦五座 SUV（中大型，人民幣40萬以內），理想L6是家庭智能豪華五座SUV（中型，人民 幣30萬以內）。沈亞楠補充，理想L7將於2023年首季發佈與交付。

相關文章：

【電動車】理想汽車挫近3%　理想ONE突傳即將停產　理想客服：理想L8是理想ONE的替代品

【電動車】小鵬汽車曾跌逾15%創上市低　無視正式發布G9　充電5分鐘可行200公里、目標明年月交付一萬輛

記者：李哲毅

港股 美股 汽車 理想汽車（Li Auto，美：LI） 理想汽車—W（02015）

上一篇文章

【美國經濟數據】美國8月領先指數遜預期　上周新申失業救濟人數少過預期　

下一篇文章

【解碼｜最優惠利率】按揭市佔最高4銀行齊加P息12.5點子　多家中小行未公布變動　分析：不排除有銀行會加25點子
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】恒指夜期跌39點　阿里巴巴美股守80關（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期跌39點　阿里巴巴美股守80關（不斷更新）
【日圓匯價】日本疑似二度干預滙市　重上141
【日圓匯價】日本疑似二度干預滙市　重上141
【美股市況】梅德韋傑夫：新領土屬核武保護範圍　美10年期債息迫近3.7厘　道指軟（不斷更新）
【美股市況】梅德韋傑夫：新領土屬核武保護範圍　美10年期債息迫近3.7厘　道指軟（不斷更新）
【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？（第三版）
【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？（第三版）
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至3.5厘
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至3.5厘
【美國加息】儲局聲明及鮑威爾記者會　四大要點
【美國加息】儲局聲明及鮑威爾記者會　四大要點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款