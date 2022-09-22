推動社會創新成效大　鄭志剛獲港大頒名譽院士

新世界發展（00017）行政總裁鄭志剛，積極推動社會創新，近日獲香港大學頒授名譽大學院士。港大讚揚鄭志剛在大中華地區創造「文化矽谷」，建立獨特的人文藝術商業生態圈。

鄭志剛提倡「創造共享價值」企業精神，強調企業拓展業務時，亦要協助改善社區經濟與環境，與社會同創共贏。舉例說，第五波新冠疫情下，鄭志剛將創新的商界模式注入慈善事業，建立全港最大型的抗疫物資配對平台「Share for Good 愛互送」，凝聚過百間企業和非牟利機構，透過科技便利，更直接、更精准將物資迅速配對，惠及廣大基層家庭。

作為本地龍頭發展商，鄭志剛近年在房屋議題上出力，如在2021年創立「新世界建好生活」非牟利房社企，倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，為年輕家庭提供高品質、可負擔的住房。

在重建保育方面，鄭志剛結合商業和文化，推動文化藝術傳承與創新，致力建設「文化矽谷」，如在2020年宣布保育皇都戲院，並與港大專家在內的團隊，一同活化這座香港碩果僅存、有近70年歷史的文化表演古蹟。

此外，鄭志剛積極推動中國當代藝術發展，創立非牟利機構K11 Art Foundation及K11 Craft & Guild Foundation，扶植新一代藝術家，促進中國傳統工藝復興。

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