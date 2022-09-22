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【綠色金融】中銀香港綠色和可持續發展相關貸款餘額　較去年底增長50%

Hot Talk 19:51 2022/09/22

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中銀香港綠色和可持續發展相關的貸款餘額，較去年底增長50%。

中銀香港 （02388） 指，截至2022年6月，該行的綠色和可持續發展相關的貸款餘額，較去年底增長50%、可持續發展債券承銷亦較去年同期增長71%。

同時，該行連續第二年發行以「可持續與智慧生活」為主題的綠色債券，總發行規模為20億港元，資金用於為符合條件的低碳基礎設施項目提供融資或再融資，以促進可再生能源和綠色建築等行業的發展。

中銀香港早於2012年開始參考香港交易所的《環境、社會及管治報告指引》製作報告。繼氣候相關財務披露工作小組 （TCFD）披露要求後，該行預計下一輪的要求，將是符合分類標準的統一披露。

中銀香港發展規劃部副總經理、中國銀行香港金融研究院副院長、香港綠色金融協會副會長王鎮強表示，國際標準及氣候相關披露，可加強非財務信息的一致性、透明度及可比性，有助於促進市場參與者對綠色活動的評估及銀行業發展綠色金融，為整個金融業帶來豐厚的機遇，推動香港成為國際綠色金融中心。

王鎮強續指，目前將分類標準落實到實踐和政策中，主要面臨三個挑戰，包括數據可用性、數據標準化和數據智能化。

相關文章：

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可持續發展 香港 綠色債券 綠色金融 中銀香港（02388）

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