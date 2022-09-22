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【ESG】麥當勞減塑轉木餐具　邀郭富城任環保大使

商業 19:32 2022/09/22

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香港麥當勞宣佈即時分階段停止提供即棄塑膠餐具，並改用木餐具取代。（湯致遠攝）

香港麥當勞一直有循環保作出努力，自2021年取代塑膠飲管後，近日宣佈全港麥當勞餐廳及McCafé即時分階段停止提供即棄塑膠餐具，包括：膠羹、膠叉、膠刀及膠餐具袋，其餘餐具包括：麥旋風羹及McCafé黑色長羹將於下一階段停止供應，預計每年可減少使用約一億件塑膠，而將會轉用木餐具，包括木羹、木叉和木刀取代。

【航空業】國際航空運輸協會警告　油價及俄烏局勢左右機票漲價　

麥當勞亦希望加強兒童教育環保意識，聯同流行卡通人物Baby Shark，推出六款環保圖書，主題分別為「減塑學堂」、「飲管NO!NO!NO!」、「幫幫大森林」、「節能鯊魚寶寶」、「大嘥鬼NOWAY」及「大戰垃圾大魔王」，透過「開心樂園餐」附送，讓小朋友從小建立環保意識，並特意邀請巨星郭富城擔任環保大使。

另外， Baby Shark即日起更會登陸位於紅磡站的麥當勞餐廳，讓一家大細彷彿置身Baby Shark樂園。餐廳會以Baby Shark和其他一眾角色進行佈置，餐廳後方的室內兒童樂園區更設有Baby Shark主題的「環保互動巴士站」、「環保立體大圖書」，以及「齊齊減塑找不同」，讓一眾小朋友不但可以打卡留念，還可以一邊享受美食、一邊輕鬆學習環保小知識。

【航空業】國際航空運輸協會警告　油價及俄烏局勢左右機票漲價　

責任編輯：王浩賢

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