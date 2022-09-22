【金融市場】 新加坡位列季軍 港全球金融中心排名降至第四

全球金融中心指數（GFCI）公布最新排名，紐約蟬聯冠軍，第四度獲得榜首，其次排名順序為倫敦、新加坡以及香港。

GFCI由英國智庫（Z/Yen）聯同中國發展研究院編制，收集11038名金融專業人士的66121的評估和數據，繼而對全球119個中心作評級。

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根據數據，本年度巴黎取代東京進入前10排名，莫斯科則因俄烏戰事由往年22位跌至73位。另外，在金融科技行業評級中，上海獲第五之位，頭四位排序為紐約、三藩市、洛杉磯以及倫敦。

Z/Yen主席Michael Mainelli表示，倫敦在全球金融中心的亞軍寶座看起來很穩固，但面對榜首之位，需要發生重大的全球性變革，才能成功挑戰倫敦的冠軍位置。



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責任編輯：何珊如