▲ 【牛角母企】叙福樓黃傑龍：香港復常須有政府清晰藍圖 慨嘆目前在港營商彷如賭博

港府傳出即將公布「0+7」方案，考慮取消抵港前核酸檢測。優質旅遊服務協會主席、叙福樓 （01978） 集團主席兼行政總裁黃傑龍在社交媒體發文指，香港商界非常需要復常大藍圖，目前香港較世界各地主要競爭對手慢至少大半年，要後發先至的話，清晰藍圖絕對是最重要的第一步。

叙福樓在香港營運牛角、温野菜及牛涮鍋等品牌。黃傑龍坦言，復常是很困難、很漫長、很痛苦，世界各地過去一年在復常過程中都出現各式各樣的困難，包括員工生病、勞動力失調、供應鏈混亂。

黃傑龍：政府清晰提供一個大藍圖 商界才可以配合

「大家不難可以想像到，我哋已經三年沒有旅客，所有導遊都轉左行、旅遊巴司機轉左行… 嗰架旅遊巴停咗喺綜地幾年，偈油都硬晒、車軚老化，要撻着都唔，要幾多汽車技工先至可以檢查返晒修復返好？」 「我哋個機場需要聘請返幾多人先至可以由每日2000旅客上返去幾十萬？ 各行各業包括餐飲零售，有冇能力接待咁多旅客？」

黃傑龍又稱，不論在資金、人力、投資、宣傳，所有方面都必須要政府清晰提供一個大藍圖，商界才可以配合協助香港經濟從上軌道。

商界做生意不能靠小道消息去為未來規劃

他感嘆，香港並非一個賭場，「做生意係投資而非賭博，唔可以每日靠聽小道消息去為未來規劃」，黃傑龍指出，每日等待政府不知何時才公布及知道下一步怎樣做，「好似賭場買咗大細之後等個莊開咁樣」。

商界急切需要復常藍圖，黃傑龍強調，不確定性是做生意最大敵人，錢及人才都會流去風險最細回報最大的地方。「香港曾經係一個商業天堂，但今天肯定不是。我們已經比世界各地主要競爭對手遲咗最少大半年，要做到後發先至追番上去，一個清晰的藍圖絕對係最重要的第一步。」

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責任編輯：李哲毅