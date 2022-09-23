【ET開市直擊】港銀加P如何應對 港股創10年低位夠值博未？（附Time code）

美國宣布加息0.75厘後，大市震不停，港銀急跟加息，滙豐 （00005） 2018年9月以來首次上調最優惠利率加P 0.125厘，渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 齊宣布加P 0.125厘，分別於明起及下周一起生效，港銀未來2次或會再跟美國加息，本港步入加息周期怎應對？港股終跌破18235點年內低位，恒指周四一度失守萬八點，低見17965點，最終收報18147點，創逾10年新低，港股夠殘、夠值博未？下方支持位多少？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你解市拆局。

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00：21 - 港股今日焦點速覽

00：50 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：33 - 亞太股市早段市況速報

03：40 - 美股外圍審慎為主 美股、外圍未必急跌

04：42 - 通脹距離美國聯儲局目標遠 繼續加息無懸念

05：13 - 道指已調整約4000點 不會再大跌

05：39 - 2年期債息料逼近4.4厘 不利美股科技股

07：30 - 日央行出手干預未能扭轉日圓弱勢 除非美元調頭

08：30 - 環球央行加息 美金最強

10：22 - 美滙見頂兩大關鍵因素（一）：其他央行是否進取加息

11：25 - 美滙見頂兩大關鍵因素（二）：通脹回落能否加快 降至4-5%

12：23 - 美滙指數短期未見頂 第四季初確認年底利率才有見頂回落空間

13：00 - 港股上日市況速覽+北水盤路

14：25 - 港股會繼續差 未有上升動力及誘因

15：51 - 港股想博入宜先觀望

17：13 - 港股收復20天綫及9天RSI重上50才可轉勢

19：23 - 本港最優惠利率（P）年底前料加0.5厘

21：22 - 本地銀行股未算差 維持上落格局機會較大

22：11 - 地產股發展分化 受地產項目、負債、資金等條件影響

23：35 - 新世界發展 （00017） 相對弱 地產股下跌空間不大但不宜買入

25：11 - 港股開市前市況速報

26：42 - 新能源車股估值高出現調整 多重負面消息及交付量憂慮

30：08 - 汽車股最看好比亞迪 （01211） 不建議現時買

30：50 - 港股開市初段市況速報

31：51 - ET個股推介：香港電訊 （06823）

35：48 - 觀眾問股：零跑汽車 （新上市編號：09863） 點睇？選錯時機招股？不宜沾手？

38：55 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 264元要逢彈減持？

41：05 - 觀眾問股：港交所 （00388） 442元有貨怎操作？

43：25 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 都有持貨點睇？上望目標多少？

45：52 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 前景點睇？上望、止蝕價位多少？

47：33 - 觀眾問股：現市況只適合做定期？月供股票可考慮？

50：20 - 港股開市初段市況速報

50：47 - 財經日誌提提你

50：52 - 新股速報：中創新航 （03931） 、艾美疫苗 （06660） 、健世科技 （09877） 、GC （01489）

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責任編輯：何美澄