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【ET開市直擊】港銀加P如何應對 港股創10年低位夠值博未？（附Time code）

股市 11:22 2022/09/23

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美國宣布加息0.75厘後，大市震不停，港銀急跟加息，滙豐 （00005） 2018年9月以來首次上調最優惠利率加P 0.125厘，渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 齊宣布加P 0.125厘，分別於明起及下周一起生效，港銀未來2次或會再跟美國加息，本港步入加息周期怎應對？港股終跌破18235點年內低位，恒指周四一度失守萬八點，低見17965點，最終收報18147點，創逾10年新低，港股夠殘、夠值博未？下方支持位多少？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你解市拆局。

Time code
00：21 - 港股今日焦點速覽　
00：50 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：33 - 亞太股市早段市況速報
03：40 - 美股外圍審慎為主     美股、外圍未必急跌
04：42 - 通脹距離美國聯儲局目標遠     繼續加息無懸念
05：13 - 道指已調整約4000點     不會再大跌
05：39 - 2年期債息料逼近4.4厘      不利美股科技股
07：30 - 日央行出手干預未能扭轉日圓弱勢     除非美元調頭
08：30 - 環球央行加息     美金最強
10：22 - 美滙見頂兩大關鍵因素（一）：其他央行是否進取加息
11：25 - 美滙見頂兩大關鍵因素（二）：通脹回落能否加快    降至4-5%
12：23 - 美滙指數短期未見頂     第四季初確認年底利率才有見頂回落空間
13：00 - 港股上日市況速覽+北水盤路
14：25 - 港股會繼續差    未有上升動力及誘因
15：51 - 港股想博入宜先觀望
17：13 - 港股收復20天綫及9天RSI重上50才可轉勢
19：23 - 本港最優惠利率（P）年底前料加0.5厘
21：22 - 本地銀行股未算差    維持上落格局機會較大
22：11 - 地產股發展分化    受地產項目、負債、資金等條件影響
23：35 - 新世界發展 （00017） 相對弱    地產股下跌空間不大但不宜買入
25：11 - 港股開市前市況速報
26：42 - 新能源車股估值高出現調整     多重負面消息及交付量憂慮
30：08 - 汽車股最看好比亞迪 （01211）   不建議現時買
30：50 - 港股開市初段市況速報
31：51 - ET個股推介：香港電訊 （06823）
35：48 - 觀眾問股：零跑汽車 （新上市編號：09863） 點睇？選錯時機招股？不宜沾手？
38：55 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 264元要逢彈減持？
41：05 - 觀眾問股：港交所 （00388） 442元有貨怎操作？
43：25 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 都有持貨點睇？上望目標多少？
45：52 - 觀眾問股：新奧能源 （02688） 前景點睇？上望、止蝕價位多少？
47：33 - 觀眾問股：現市況只適合做定期？月供股票可考慮？
50：20 - 港股開市初段市況速報
50：47 - 財經日誌提提你
50：52 - 新股速報：中創新航 （03931） 、艾美疫苗 （06660） 、健世科技 （09877） 、GC （01489）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

*港股、美股齊齊穿底？重溫《ET財智Talk》滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法*

 

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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