【金融中心】香港金融中心排名跌至第4　新加坡升至第3（第二版）

▲ 【金融中心】香港金融中心排名跌至第4 新加坡升至第3

英國智庫Z/Yen和深圳的中國發展研究院編制的《全球金融中心指數（GFCI）》最新排名顯示，香港在全球國際金融中心排名跌一位至第4，新加坡就連升3級，升至第三位，僅次於紐約和倫敦。香港在兩次同類調查GFCI31、GFCI30都排在第三位，而再前兩次報告，則由上海排名第三。

港府發言人指，香港整體評分上升，並在金融業發展水平方面的排名較上一期躍升四位。與此同時，報告指出香港的從業員對本港作為國際金融中心的未來競爭力最為充滿信心，強調會繼續吸納意見，勇於改革，鞏固和提升香港的資本市場及國際金融中心的角色。

港府發言人提到，會繼續以創新思維發展本港的金融服務業，主動對接好國家的發展戰略和需要，一方面為香港開拓更大的發展空間，另一方面更好地服務實體經濟和國家發展大局。

香港評分增10分 但新加坡增14分

事實上，在今次GFCI32報告中，排名首60位的城市中，有59個城市評分都從上次報告進步。香港評分較上次增加10分，但新加坡評分增長14分，令到其排名有所提高。報告亦指出，雖然新加坡排名超越香港，但評分只比香港高一分。

GFCI使用來自11038名金融專業人士的66121項評估和定量數據，對119個中心進行評級。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

香港在「聲譽及綜合」排名由第3跌至第9

報告指，出入境限制正拖累香港和東京恢復正常營商能力，而新加坡、墨爾本剛是最能連接最多金融中心的城市。

但在受訪者提及未來影響力將提升的金融中心之中，香港仍排名第4，僅次於首爾、新加坡和印度提倡的「古吉拉特邦國際金融科技城（GIFT）」。

報告續以營商環境、人力資源、基建、金融業發展程度、聲譽及綜合5大範疇評分，紐約和倫敦在全數五項都排名首兩名，香港在營商環境、人力資源排名第8，基建評分排名第6，金融業發展程度排名第7，聲譽及綜合排名第9。

相比今年3月發表的報告中，香港除了金融業發展程度排名從第11升至第7外，其餘排名都有所下滑，當中「聲譽及綜合」由第3跌至第9，至於其他排名，香港在前一次報告則排第4。

報告又指，在受訪者之中，紐約和倫敦被評為最能吸引他們出往工作和生活的城市，而香港排名第三，較新加坡更高一級。

在金融科技排名方面，香港在今次報告排名跌兩位至第10，而首9大城市包括紐約、三藩市、洛杉磯、倫敦、上海、北京、深圳、波士頓和芝加哥，新加坡則排名第13。

Z/Yen：首兩位金融中心排名很穩固

紐約連續4年在GFCI的全球金融中心排名中高居榜首。Z/Yen智庫主席Michael Mainelli表示，倫敦的第二名寶座看起來很穩固，但需要發生重大全球性變革，才能再次挑戰榜首位置。

報告上刊有深圳市地方金融監督管理局局長何杰致辭，他表示，GFCI資料顯示，疫情全球大流行未有改變國際金融中心的向心力，而中國城市正增加國際影響力，香港、上海、北京和深圳都在排名頭十位。

相關文章：

【香港經濟】基金公會：香港免檢疫通關才能與其他金融中心看齊 3+4檢疫充斥掣肘礙人才來港

【金融中心排名】香港金融中心排名維持第三、僅次紐約倫敦 反映2021年底數據

（第二版加入港府回應）

記者：麥德銘