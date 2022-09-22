▲ 【金融中心】香港金融中心排名跌至第4 新加坡升至第3

英國智庫Z/Yen和深圳的中國發展研究院編制的《全球金融中心指數（GFCI）》最新排名顯示，香港在全球國際金融中心排名跌一位至第4，新加坡就連升3級，升至第三位，僅次於紐約和倫敦。香港在兩次同類調查GFCI31、GFCI30都排在第三位，而再前兩次報告，則由上海排名第三。

事實上，在今次GFCI32報告中，排名首60位的城市中，有59個城市評分都從上次報告進步。香港評分較上次增加10分，但新加坡評分增長14分，令到其排名有所提高。報告亦指出，雖然新加坡排名超越香港，但評分只比香港高一分。

GFCI使用來自11038名金融專業人士的66121項評估和定量數據，對119個中心進行評級。

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香港在「聲譽及綜合」排名由第3跌至第9

報告指，出入境限制正拖累香港和東京恢復正常營商能力，而新加坡、墨爾本剛是最能連接最多金融中心的城市。

但在受訪者提及未來影響力將提升的金融中心之中，香港仍排名第4，僅次於首爾、新加坡和印度提倡的「古吉拉特邦國際金融科技城（GIFT）」。

報告續以營商環境、人力資源、基建、金融業發展程度、聲譽及綜合5大範疇評分，紐約和倫敦在全數五項都排名首兩名，香港在營商環境、人力資源排名第8，基建評分排名第6，金融業發展程度排名第7，聲譽及綜合排名第9。

相比今年3月發表的報告中，香港除了金融業發展程度排名從第11升至第7外，其餘排名都有所下滑，當中「聲譽及綜合」由第3跌至第9，至於其他排名，香港在前一次報告則排第4。

報告又指，在受訪者之中，紐約和倫敦被評為最能吸引他們出往工作和生活的城市，而香港排名第三，較新加坡更高一級。

在金融科技排名方面，香港在今次報告排名跌兩位至第10，而首9大城市包括紐約、三藩市、洛杉磯、倫敦、上海、北京、深圳、波士頓和芝加哥，新加坡則排名第13。

Z/Yen：首兩位金融中心排名很穩固

紐約連續4年在GFCI的全球金融中心排名中高居榜首。Z/Yen智庫主席Michael Mainelli表示，倫敦的第二名寶座看起來很穩固，但需要發生重大全球性變革，才能再次挑戰榜首位置。

報告上刊有深圳市地方金融監督管理局局長何杰致辭，他表示，GFCI資料顯示，疫情全球大流行未有改變國際金融中心的向心力，而中國城市正增加國際影響力，香港、上海、北京和深圳都在排名頭十位。

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記者：麥德銘