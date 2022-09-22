▲ 【新股IPO】中創新航3931明起招股 入場費5151元、集資最多約137億 天齊涉不多於1億美元投資

全球第六大動力電池公司，內地鋰電池生產商中創新航科技 （新上市編號：03931） ，周五至下周三（23日至28日）招股，預計10月6日掛牌。中創新航擬全球發行逾2.66億股，招股價介乎38元至51元，每手100股計算，入場費為5151.4元，集資最多約136.91億元，華泰國際為獨家保薦人。

集團公司秘書戴穎指出，於路演時已吸引不同類別投資者。據公告指出，天齊鋰業 （09696） 為基石投資者，涉參與不多於1億美元（約7.8億港元），內地精測電子（深：300567）擬為基石投資者，參與少於2億元人民幣。

中創新航表示，當中80%集資額將用作擴大EV電池及儲能系統（ESS）生產，涉成都、武漢、合肥、廣東江門及四川新建設項目；10%用作研發以建立先進科技地位；10%作營運資金。截至3月底的裝機量計，中創新航為第二大第三方動力電池公司。

集團首席技術官潘芳芳指出，不會以低價競爭，以為產品注入高價值作策略。集團收入及利潤正處高速增長，去年收入按年增1.41倍至68.17億元，2020年收入亦較2019年增63%；去年全年利潤增85%至1.13億元，2020年更轉虧為盈。

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記者：宋佩恩