【新股IPO】中創新航3931招股入場費5151元、最多集137億　被寧德時代起訴　獲天齊鋰業、小鵬支持

▲ 【新股IPO】中創新航3931明起招股 入場費5151元、集資最多約137億 天齊涉不多於1億美元投資

全球第六大動力電池公司、內地鋰電池生產商中創新航科技 （新上市編號：03931） ，周五至下周三（23日至28日）招股，預計10月6日掛牌。中創新航擬全球發行逾2.66億股，招股價介乎38元至51元，每手100股計算，入場費為5151.4元，集資最多約136.91億元，華泰國際為中創新航獨家保薦人。

中創新航科技有望成為年初至今香港三大IPO交易之一，並獲得天齊鋰業 （09696） 、小鵬汽車 （09868） 落注作基石投資者，當中天齊最多出資約1億美元。總計，中創新航有15名基石投資者，合計認購約57.9億港元，相當於鎖定集資額約40%。

中創新航雖然獲得不少電動車產業鏈公司支持，但公司去年與電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）起糾紛，寧德時代在內地起訴中創新航前身「中航鋰電」侵犯知識產權。中創新航在招股書上交代，寧德時代索償6.15億元人民幣，案件已進入實體審理階段，但引述其法律顧問稱，寧德時代勝訴機會不高。

中創新航表示，將會利用約80%集資額投放在擴大EV電池及儲能系統（ESS）生產，涉成都、武漢、合肥、廣東江門及四川新建設項目；10%用作研發以建立先進科技地位；10%作營運資金。

截至3月底的裝機量計，中創新航為第二大第三方動力電池公司。公司今年上半年產量和產能分別為9.3GWh和9.7GWh，產能使用率達96.2%。

集團首席技術官潘芳芳指出，不會以低價競爭，以為產品注入高價值作策略。集團收入及利潤正處高速增長，去年收入按年增1.41倍至68.17億元，2020年收入亦較2019年增63%；去年全年利潤增85%至1.13億元，2020年更轉虧為盈。

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

相關文章：

【新股IPO】華潤置地擬分拆基礎設施REIT 上交所上市 料籌11.2億人幣

【新股IPO】百德醫療6678孖展暫錄956萬元 未足額（不斷更新）

【新股IPO】萬物雲2602據報以每股49.35元定價 稍低於招股中間價

記者：宋佩恩