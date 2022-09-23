  • 29°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 11:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】中創新航3931招股入場費5151元、最多集137億　被寧德時代起訴　獲天齊鋰業、小鵬支持

新股IPO 11:00 2022/09/23

分享：

分享：

【新股IPO】中創新航3931明起招股　入場費5151元、集資最多約137億　天齊涉不多於1億美元投資

全球第六大動力電池公司、內地鋰電池生產商中創新航科技 （新上市編號：03931） ，周五至下周三（23日至28日）招股，預計10月6日掛牌。中創新航擬全球發行逾2.66億股，招股價介乎38元至51元，每手100股計算，入場費為5151.4元，集資最多約136.91億元，華泰國際為中創新航獨家保薦人。

中創新航科技有望成為年初至今香港三大IPO交易之一，並獲得天齊鋰業 （09696） 、小鵬汽車 （09868） 落注作基石投資者，當中天齊最多出資約1億美元。總計，中創新航有15名基石投資者，合計認購約57.9億港元，相當於鎖定集資額約40%。

中創新航雖然獲得不少電動車產業鏈公司支持，但公司去年與電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）起糾紛，寧德時代在內地起訴中創新航前身「中航鋰電」侵犯知識產權。中創新航在招股書上交代，寧德時代索償6.15億元人民幣，案件已進入實體審理階段，但引述其法律顧問稱，寧德時代勝訴機會不高。

更多關於中創新航背景，可瀏覽【下一頁】

中創新航表示，將會利用約80%集資額投放在擴大EV電池及儲能系統（ESS）生產，涉成都、武漢、合肥、廣東江門及四川新建設項目；10%用作研發以建立先進科技地位；10%作營運資金。

截至3月底的裝機量計，中創新航為第二大第三方動力電池公司。公司今年上半年產量和產能分別為9.3GWh和9.7GWh，產能使用率達96.2%。

集團首席技術官潘芳芳指出，不會以低價競爭，以為產品注入高價值作策略。集團收入及利潤正處高速增長，去年收入按年增1.41倍至68.17億元，2020年收入亦較2019年增63%；去年全年利潤增85%至1.13億元，2020年更轉虧為盈。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

相關文章：

【新股IPO】華潤置地擬分拆基礎設施REIT 上交所上市　料籌11.2億人幣

【新股IPO】百德醫療6678孖展暫錄956萬元　未足額（不斷更新）

【新股IPO】萬物雲2602據報以每股49.35元定價　稍低於招股中間價

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 天齊鋰業（09696） 天齊鋰業（深：002466） 集資 IPO 精測電子（深：300567）

上一篇文章

【內地保險】保德信金融據報擬洽購農銀人壽少數股權　估值最高314億元

下一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐英國投行部門據報已裁減部分中高層　受累資本市場交易暴跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港通關】馬時亨：香港即使入境檢疫安排放寬至「0+7」作用亦不大　「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」
【香港通關】馬時亨：香港即使入境檢疫安排放寬至「0+7」作用亦不大　「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」
【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？（第三版）
【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？（第三版）
【美股收市】10年債息曾升穿3.7厘 道指跌107點 納指挫1.4%
【美股收市】10年債息曾升穿3.7厘 道指跌107點 納指挫1.4%
【日圓匯價】日本疑似二度干預滙市　重上141
【日圓匯價】日本疑似二度干預滙市　重上141
【港股夜期+ADR】阿里巴巴美股失守80港元關　恒指夜期跌67點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里巴巴美股失守80港元關　恒指夜期跌67點（不斷更新）
【解碼｜最優惠利率】銀行啟動加最優惠利率（P）周期　滙豐加息力度令市場跌眼鏡？
【解碼｜最優惠利率】銀行啟動加最優惠利率（P）周期　滙豐加息力度令市場跌眼鏡？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款