碧咸新抱否認為婚紗婆媳不和 無著奶奶品牌因整唔切

近月屢傳英國著名前球星碧咸妻子維多利亞，因大仔Brooklyn老婆Nicola Peltz 拒著其品牌婚紗而婆媳不和。Nicola駁斥上述傳聞，力讚碧咸夫婦是很好的老爺奶奶，又強調當初無著碧咸嫂品牌婚紗只因對方工作室不夠時間交貨。

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Nicola今年4月在父母位於佛州的億萬豪宅風光大婚，但美媒其後指Nicola選擇穿著Valentino的高級訂製婚紗出嫁，放棄維多利亞（Victoria Beckham）品牌的婚紗，引起奶奶不滿。

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Nicola接受雜誌訪問時，否認與維多利亞為了婚紗一事不和。她表示媒體的報道傷害了她的感情，又形容碧咸（David Beckham）與維多利亞是非常好的老爺奶奶。

她解釋自己當初有考慮穿著維多利亞品牌的婚紗，更強調能穿上未來奶奶設計的婚紗是一件令她很興奮的事。

Nicola指她們曾一起商討婚紗設計，可惜幾日後都未有回音。原來維多利亞其後致電其母，指自己的工作室不夠時間製作婚紗。

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Nicola與母親及造型師商量後面，遺憾地發現她應該不可能穿著未來奶奶設計的婚紗行禮，因此就只能著手研究下一步怎解決問題。

她更坦言當看到坊間報道指她從未打算穿奶奶品牌婚紗時，自己會感到不開心，也重申上述説法並非事實。

Nicola也透露丈夫Brooklyn有意「造人」，更笑言自己為此更加愛丈夫。不過她強調自己只想做一個和母親一樣的好媽媽，而且夫婦都渴望一個大家庭，因此希望更努力工作再生兒育女，日後能全神貫注照顧家庭。

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責任編輯：鄭錦玲