【綠色金融】工銀亞洲首推企業客戶綠色定存　支持港元、人民幣及美元存款

▲ 工銀亞洲推出企業客戶綠色定存，主要支持港元、人民幣及美元存款。

工銀亞洲繼推出綠色信貸、綠色債券等綠色金融產品後，推出首個專為企業客戶而設的綠色定期存款產品，主要支持港幣、人民幣及美元存款。該行指出，如企業客戶有其他貨幣定期存款需要，該行亦可進行評估以配合所需。

上述綠色定期存款產品的有關敘做資金，將用於支援可再生能源、污染防控及能源效益等綠色項目，從而支持企業發展綠色產業鏈，助力社會可持續發展。該綠色存款服務獲香港品質保證局獨立認證。工銀亞洲指，產品推出市場首日，立即有企業客戶辦理。

去年共承銷近18單綠色及碳中和債券

工銀亞洲主席兼執行董事高明表示，工銀亞洲堅持配合國家於「2030 年前二氧化碳排放達到峰值」及「2060 年前實現碳中和」的目標，將推出更多元化的綠色金融產品，建設綠色與可持續發展體系，加快推動綠色金融業務創新發展。

工銀亞洲於2021年共承銷近18單綠色及碳中和債券，涉及發行規模近180億美元，全年承銷各類綠色債券金額按年增長約83%。綠色債券方面，截至今年 4 月，工銀亞洲投資餘額達55億港元，按年大增50%。

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記者：余倩敏