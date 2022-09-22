  • 28°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色金融】工銀亞洲首推企業客戶綠色定存　支持港元、人民幣及美元存款

Hot Talk 18:43 2022/09/22

分享：

分享：

工銀亞洲推出企業客戶綠色定存，主要支持港元、人民幣及美元存款。

工銀亞洲繼推出綠色信貸、綠色債券等綠色金融產品後，推出首個專為企業客戶而設的綠色定期存款產品，主要支持港幣、人民幣及美元存款。該行指出，如企業客戶有其他貨幣定期存款需要，該行亦可進行評估以配合所需。

上述綠色定期存款產品的有關敘做資金，將用於支援可再生能源、污染防控及能源效益等綠色項目，從而支持企業發展綠色產業鏈，助力社會可持續發展。該綠色存款服務獲香港品質保證局獨立認證。工銀亞洲指，產品推出市場首日，立即有企業客戶辦理。

去年共承銷近18單綠色及碳中和債券

工銀亞洲主席兼執行董事高明表示，工銀亞洲堅持配合國家於「2030 年前二氧化碳排放達到峰值」及「2060 年前實現碳中和」的目標，將推出更多元化的綠色金融產品，建設綠色與可持續發展體系，加快推動綠色金融業務創新發展。

工銀亞洲於2021年共承銷近18單綠色及碳中和債券，涉及發行規模近180億美元，全年承銷各類綠色債券金額按年增長約83%。綠色債券方面，截至今年 4 月，工銀亞洲投資餘額達55億港元，按年大增50%。

相關文章：

【可持續投資】中銀香港引入晉達首隻人民幣計價減碳主題基金　上半年與ESG相關綜合理財總值升約24倍

【ESG】致同：ISSB準則納入港交所附錄　有助鞏固綠色金融中心地位

【可持續發展】滙豐：設前綫ESG智囊團兼令產品更多元化　助中小企拓ESG可大力推動香港低碳轉型

記者：余倩敏

開啟hket App，閱讀全文
碳中和 定期存款 綠色金融 工銀亞洲 港元 香港 人民幣 美元

上一篇文章

【金融中心】香港金融中心排名跌至第4　新加坡升至第3

下一篇文章

【美國加息】景順：短期美元很大可能走強，風險資產表現遜色　一文看清投資界對美國加息看法（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升72點，納指期貨升15點或0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升72點，納指期貨升15點或0.1%（不斷更新）
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至3.5厘
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至3.5厘
【日圓匯價】日本近24年首次干預匯市、否認設底線　日圓兌美元掉頭升至141再轉弱、兌港元重回5.48
【日圓匯價】日本近24年首次干預匯市、否認設底線　日圓兌美元掉頭升至141再轉弱、兌港元重回5.48
【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘
【美國加息】儲局加息0.75厘符預期 年底料升至4.4厘
【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？（第三版）
【香港加息】HSBC滙豐上調最優惠利率（P）0.125厘　每百萬樓按供款增多少？（第三版）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌25點　北水再錄逾30億淨流入　買騰訊沽美團（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌25點　北水再錄逾30億淨流入　買騰訊沽美團（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款