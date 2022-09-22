港銀掀加息潮　按揭專家教4招慳息

四大按揭銀行，即滙豐、渣打、中銀香港、恒生，已宣布上調最優惠利率（P）0.125厘，但幅度比預期的0.25厘低。中原按揭董事總經理王美鳳表示，未來會否需要追加P取決未來拆息升幅。她預計，美國將於今年餘下議息期仍有較大機會加息，令港美息差進一步拉闊，促使銀行結餘下降、拆息（Hibor）持續上升，相信年內港P較大機會再上調，但加幅不多於0.5厘，料年底按息處於約3厘低水平。

她提醒，在加息周期，按揭用家可多注意抗加息方法以收慳息之效：

第一招：貨比三家按揭優惠 近月銀行開始上調H按封頂息率及新造按息，當中步伐不一，銀行之間因應一手或二手物業，不同貸款額、不同按揭客戶提供分層息率及優惠，按揭用家需要貨比三家以獲得最佳優惠。 第二招：善用按揭存款相連戶口 現時按揭計劃普遍提供按揭存款掛鈎優惠，存息與按息一致；當按息升至2.625%，存息亦是2.625%，用家將日常儲蓄及備用資金存放於高存息戶口，便可賺取高存息收入以抵銷按息支出，等同降低淨按息。 第三招：提早部份還款/善用扣減本金作用的按揭存款綜合戶口 在加息周期，降低按揭本金可節省利息，除了提早償還部份按揭本金，市場上另有一款彈性較大的按揭存款綜合戶口計劃，借款人隨時將資金及儲蓄存放於綜合戶口，有關存款便等同還款直接扣減按揭本金，可享有扣減本金省息的作用之餘，持續性存款同步具有縮短還款期之作用。 第四招：轉走新盤高成數一按 發展商提供的高成數一按一般設有初期低息蜜月期，用家宜及早於息率跳升前瞭解轉按至銀行低息按揭的可行性，以免承受息率跳升及加息期息率上升的雙重風險。

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