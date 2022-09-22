▲ 【新股IPO】華潤置地擬分拆基礎設施REIT 上交所上市 料籌11.2億人幣

華潤置地 （01109） 宣布，建議分拆基礎設施REIT 到上交所上市，華夏基金及中信証券已向中證監及上交所提交公募基金註冊及上市的申請材料。華潤置地預計，上述公募基金將募集11.20億元（人民幣，下同），而上市時公司將作為戰略投資者認購約34 %基金份額。

基礎設施REIT的相關資產為1）位於上海市松江區泗涇鎮的保障性租賃住房；及2）位於上海市松江區松江工業區東部園區的保障性租賃住房。

潤地稱，建議分拆將對集團及基礎設施REIT均有利，包括提供另一種以股權為基礎的融資方式，使集團的融資方式及平台多元化，並減少對傳統債務融資方式的依賴。

集團又提到，通過建議上市，將能夠盤活其基礎設施資產，避免基礎設施投資恢復期較長及資產周轉率較低的不利影響，此舉亦將增強公司的滾動投資能力及可持續營運。長遠而言，潤地將繼續受惠於基礎設施REIT之業務前景及業績。

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責任編輯：李哲毅