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【解碼｜最優惠利率】按揭市佔最高4銀行齊加P息12.5點子　多家中小行未公布變動　分析：不排除有銀行會加25點子

宏觀解讀 18:54 2022/09/22

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按揭市佔率最高的4間銀行，包括3家發鈔行、恒生銀行 （00011） 今（22日）俱宣布上調最優惠利率（P）12.5點子，至分別為5.125厘和5.375厘，加幅低於市場所預期的25點子。多家中小型銀行截至傍晚，未公布最優惠利率變動。有分析認為，中小型銀行傾向先審視市場反應再作決定，倘若銀行本身往來和儲蓄戶口（CASA）規模不大，上調P的幅度亦可較4間大行為高，也不排除今次會有銀行加P達25點子。

李若凡：多家銀行此前加封頂息　令加P幅度可具靈活性

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，由於多家銀行近期已上調H按封頂息25點子，故銀行在考慮上調最優惠利率時便有靈活性，不用一下子上調0.25厘。此外，今個美國加息周期與上個周期不同的是每次議息會議後都加息，港銀便可借聯儲議息會期，審視當刻的港元拆息，再決定加息幅度，如此的加息模式對銀行而言較具靈活性，而今次先加0.125厘，相信11月可有機會再加0.125厘，12月亦視乎當時港元拆息情況而再加息。她又表示，大型銀行亦因為往來和儲蓄戶口（CASA）規模龐大，而提升最優惠利率的同時，亦相應要調整存款息，故盡可能不一次過加較大幅的最優惠利率，以免承受較大的額外成本影響。

她又指，香港按揭市場存在多種最優惠利率，中小型銀行仍會按自身資金情況，而決定其最優惠利率水平，大型銀行加息低於市場預期，相信不至於為了搶佔其他銀行的樓按市場佔有率。她預期港銀今年底最優惠利率仍會較年初增約0.5厘，明年首季或再加0.25厘。

至於最優惠利率上調對銀行收入的影響，李若凡認為，會利好按揭業務的淨息差，從而該業務的淨利息收入會有改善，但因為儲蓄戶口利率亦告上調，會帶來額外成本，故未可斷定最優惠利今次上調，可顯著改善銀行整體的淨息差。

林俊泓：中小行加P幅未必跟大行

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，近年隨着金融科技企業加入本地銀行市場，大型銀行已較積極吸客，CASA比率可能較兩三年前高，故相信大型銀行今次P加12.5點子，而非市場所預期25點子，當中可能考慮到自身CASA比率較高。他預料，對大型銀行而言，加P對有關銀行整體淨息差收入的影響或傾向負面，最好的情境僅是「中性」。

至於中小行最優惠利率會否跟隨大行，林認為，要視乎中小行本身的資金來源，若是從同業拆借得來的資金較多、而CASA比率較低的中小型銀行，加P則較可能利好淨息差收入。他不排除今次或有銀行上調最優惠利率達25點子。

另外，港滙近期愈發逼近弱方，昨晚更曾觸7.85弱方兌換保證，惟金管局未有接錢買入港元沽美元，林俊泓指，季結臨近，對港元資金有一定需求，相信季結過後，港滙有機會再重觸弱方保證，金管局屆時或要出手，料年底銀行體系結餘約500至1000億元。

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記者：胡學能

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