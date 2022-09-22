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【烏克蘭戰爭】俄直接徵召被捕示威者入伍 俄媒曾警告

環球社會熱點 18:50 2022/09/22

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俄羅斯總統普京周三（21日）宣布徵召30萬預備役士兵投入烏克蘭戰事，俄羅斯多市隨即爆發反動員示威，逾1,300人被捕。有監察組織表示，俄羅斯直接徵召部分被捕示威者入伍，有示威者因拒絕徵召而面臨起訴。有英國研究人員表示，俄媒於示威爆發前曾有相關警告。

普京發言人兒子高呼愛國 被要求服兵役即講「不了」 【下一頁】

俄羅斯首都莫斯科及第二大城市聖彼特堡周三夜晚爆發示威，大量影片及相片顯示當地警察直接抬走示威者。獨立抗議監察組織OVD-Info表示，俄羅斯警方已在38市拘捕最少1,300人。機構發言人Maria Kuznetsova接受電話採訪透露，部分莫斯科示威者被防暴警察拘捕後，直接遭徵召入伍。

Maria Kuznetsov指，當局威脅其中一名被徵召的示威者，如他拒絕徵召或面臨起訴。俄羅斯法律規定，拒絕徵召令人士可被判監長達15年。

俄羅斯獨立媒體《Mediazona》引述一名被捕示威者妻子報道，警方在向其丈夫發出徵召令時，告知他作為俄羅斯聯邦公民必須接受，翌日有義務到軍隊報道。警方當時更錄影相關過程。

波蘭憂普京核威脅 分發碘片抗輻射 【下一頁】

英國皇家國防安全聯合軍種研究所（Royal United Services Institute for Defence and Security Studies）研究員Samuel Ramani表示，俄羅斯媒體在示威爆發前曾警告，任何參與非法集會人士都會被徵召入伍。

《俄羅斯一台》（Rossiya 1）主持人Vladimir Solovyov 曾在Telegram上表示，警方會立即檢查文件、識別示威者身份並將資料移交內政部，其後再由徵兵辦公室等機構確定軍種。

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責任編輯：李俊儀

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