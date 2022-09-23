【芝士商機】挪威芝士品牌TINE攻港　稱年輕消費者獨愛焦糖口味

▲ 挪威芝士品牌TINE，其新國際市場增長總監Sigmund Bjørgo稱，港人對芝士口味的接受程度非常高。（陳永康攝）

港人素來喜愛芝士，疫下更喜歡尋找新的芝士口味產品，近來更新興焦糖味芝士產品，全因口味及賣相迎合消費者需求。有芝士品牌的負責人表示，市民於疫下更愛尋找新口味，焦糖芝士味正好迎合此風潮，尤其深受年輕人歡迎。

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挪威芝士品牌TINE，其新國際市場增長總監Sigmund Bjørgo稱，港人對芝士口味的接受程度非常高。該企於上年開始進軍亞洲市場，去年於南韓率先推出，已售出100噸芝士產品，期望香港可有同樣表現。

不過Bjørgo坦言，進軍香港時亦遇到挑戰。2021年，當品牌想緊接韓國將焦糖芝士引入香港時，發現最大的挑戰來自於消費者及廚師對品牌的熟悉程度，對產品的來源、味道及食用方法等都不甚了解，故不確定能否將韓國的策略在香港直接複製。

▲ TINE發現，消費者對焦糖味芝士融入甜品、糕點及輕食的反響甚佳。

融入甜品、糕點及輕食反響甚佳

因此TINE決定先試行廚師先導計劃，邀請不同範疇的廚師將焦糖味芝士融入不同菜式，又跟他們進行深度訪談。結果發現消費者對焦糖味芝士融入甜品、糕點及輕食的反響甚佳。皆因不少本港年輕人喜愛光顧咖啡廳，一眾廚師亦反映芝士菜品尤受喜愛。

年輕消費者對新口味需求大

世紀食品副總裁冼德麟亦表示，作為甜品食材，焦糖味芝士反響甚佳。他反映，TINE的產品早前獲男子組合ERROR成員「193」郭嘉駿投資的本地Cafe引入，深受顧客喜愛，認為年輕消費者對新的芝士口味產品需求甚大。

冼提到，能滿足消費者拍照並放上社交平台，亦是芝士產品的賣點之一。他又指出：「消費者於疫下其實相當渴望有新產品，尤其是一些可以『打卡』的菜品。 」

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記者：李智美