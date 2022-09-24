  • 28°C
香港時間 : 2022924日 (週六) 10:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】純米吟釀88 妙高山酒造．四

名人薈萃 09:00 2022/09/24

分享：

分享：

清酒有80%是由水組成的，但對於妙高山酒造來說，水的氣味不應過於強烈或過於乾淨。在釀造清酒時，重要的是要全面了解用於釀造的水的質量，妙高山酒造使用來自妙高山脈的地下水，這些水是從酒造地下150米抽出，地下水軟度適中，與之前沖泡過程中使用的超軟水相比，是有一種超越優雅的尊貴感。至於酒米方面，主要都是使用新潟縣當地的優質酒米。

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

近年來，妙高山酒造致力使用由杜氏和藏人精心種植的酒米及當地農民有機種植的酒米來釀造清酒。酒造透過使用當地的酒米，希望將新潟縣的種植傳統和清酒釀造方法傳遞給後代。

接下來要介紹一下酒造的清酒，首先要介紹的清酒被稱為妙高山酒造的驕傲—「妙高山 三割五分 大吟釀」，此酒最能夠體現出上文所說的水和米的精髓，酒造採用最適合釀造清酒的兵庫縣山田錦，精米步合磨至35%，再以妙高山的伏流水和自社活性培養酵母來釀造。清酒擁有大吟釀獨有的華麗吟釀香和米飯的味道，同時是一款遵循大吟釀王道的清酒，更榮獲「ワイングラスでおいしい日本酒アワード2016」金賞受賞和2020年IWC大吟釀部銀賞。

要說最能夠體現出米的特色的清酒一定是「妙高山 藏人栽培米 純米吟釀 八十八」，是一款純米吟釀，使用 100% 五百萬石釀製而成。「八十八」代表兩種意義，一是從「米」這個字衍生而來，將米拆解便是「88」，表達了杜氏的熱情和感情，另一據說是酒造在種植酒米和釀造清酒方面合共經歷了88道艱辛的過程。而酒標上的手印是釀酒廠的負責人渡部俊之先生的手印，表達了他對酒米和釀酒的信心栽培。此外，為了保持清酒的品質，酒造花了大量的時間使用手工進行瓶燗殺菌，再進行低溫熟成並以最佳狀態保存。

同場加映：【青姐話】重心再下移  止蝕恐太遲

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】杜氏栽培米 妙高山酒造．三
2022/09/17
【清酒新世界@iM網欄】杜氏栽培米 妙高山酒造．三
【清酒新世界@iM網欄】 釀酒從「麴」開始 妙高山酒造．二
2022/09/10
【清酒新世界@iM網欄】 釀酒從「麴」開始 妙高山酒造．二
【清酒新世界@iM網欄】 優雅的氣質清酒 妙高山酒造．一
2022/09/03
【清酒新世界@iM網欄】 優雅的氣質清酒 妙高山酒造．一
【清酒新世界@iM網欄】限定純米大吟釀 皇國晴酒造．四
2022/08/27
【清酒新世界@iM網欄】限定純米大吟釀 皇國晴酒造．四
【清酒新世界@iM網欄】每款各有特色 皇國晴酒造．三
2022/08/20
【清酒新世界@iM網欄】每款各有特色 皇國晴酒造．三
養生 日本 清酒

上一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】 占卜香港運勢 「風水渙」變「澤火革」

下一篇文章

星展香港　革新數碼銀行服務將理財融入生活
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

筲箕灣形薈兩房1020萬沽　6年帳蝕309萬
筲箕灣形薈兩房1020萬沽　6年帳蝕309萬
金管局放寬壓力測試　置業入息要求即降低約一成
金管局放寬壓力測試　置業入息要求即降低約一成
銀行加按息小業主最痛 剛換樓業主供樓支出大增14% 感歎：「往後日子唯有再慳」
銀行加按息小業主最痛 剛換樓業主供樓支出大增14% 感歎：「往後日子唯有再慳」
香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？
香港加息陸續有來　未來供款多幾多？月入幾多才能上車？
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【回復自由行】香港下周一推行「0+3」　除日本外哪國入境免隔離？各國通關入境條件＋檢疫要求一覽
【回復自由行】香港下周一推行「0+3」　除日本外哪國入境免隔離？各國通關入境條件＋檢疫要求一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款