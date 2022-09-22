【報復式旅遊】香港「0+7」有望 + 日圓抵唱　找換店：多咗客人兌錢準備、「0+0才有真復甦」

▲ 【報復式旅遊】香港「0+7」有望 + 日圓Yen繼續抵唱 找換店：「多咗客人兌定錢準備」

美元持續走強，與美元掛鈎的港元強勢，隨著入境隔離政策放寬至「3+4」，甚至傳出「0+7」，港人內心旅遊魂蠢蠢欲動。有兌換店負責人向本報表示，因旅遊需求而兌換外幣的情況有改善，但主要依然是公幹、移民客為主，有負責人更指，目前生意不及疫情十分一，出入境放寬至「0+0」，旅遊業和兌換生意才有真正復甦。

現時泰國入境免隔離免檢測；韓國旅客入境一天內要進行PCR檢測，但不須提供疫苗證明及隔離；日本近月陸續放寬出入境限制，有意開放自由行旅客。

上環牛記找換店負責人蕭民澤表示：「近排多咗人嚟兌日圓，大家都估可能會『0+7』，所以就先兌咗啲外幣準備一下。」蕭民澤提到，美元匯價走強，幾乎所有外幣的兌換價都便宜了。

蕭民澤又稱，最受歡迎是日圓、其次是英鎊、泰珠及韓圜等。蕭民澤估計，多數兌換英鎊的客人是基於移民需要，而兌換東南亞國家貨幣則是傾向旅遊為主。

小女孩找換店負責人表示，近期多了客人來兌換外幣，尤其以日圓及英鎊為主，負責人稱，日圓匯價吸引，而且香港放寬「3+4」，找換店整體生意也好轉。

找換店：絕對需要「0＋0」

飛鳥找換店負責人劉先生則稱，客人近期需求有少少回升，主要因為所有外幣都跌至近年低位和期待通關，但真正會去旅行的客人只佔極小數，亦有少數客人是因公幹需求而換錢。

他續指，到該店兌換的外幣主要涉及日圓、韓圜、台幣、歐元等港人常用的貨幣，而兌換英鎊的客人往往是因為移民需要。

他續稱，若想旅遊業復甦，「0+7」並不足夠，「絕對需要『0+0』 不設限制，才有機會愎蘇。假如果有任何條件限制，都不會有機會恢復到以前流量」。

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記者：李哲毅、麥德銘