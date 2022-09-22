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【解碼│日圓匯價】日本干預匯市有無用？　分析：日圓空頭料暫時收斂但圓匯弱勢難改　料140至146間大幅波動

Hot Talk 17:46 2022/09/22

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【解碼│日圓匯價】日本干預匯市有用？　分析：日圓空頭料暫時收斂但圓匯弱勢難改　料140至146間大幅波動

日本逾24年來首次干預匯市，日圓即日低位彈逾500點子，兌每美元由失守145，彈至142水平；兌港元也由5.36變5.55。瑞穗銀行首席洲外滙策略師張建泰認為，日本政府及日本央行官員之前也預示過會進行干預，故是次日本干匯市屬預期之內，相信日圓空頭應會暫時收斂，但估計日本干預難以扭轉日圓弱勢。

日本出手干預匯市　日圓兌美元掉頭升至141、兌港元5.36變5.55【下一頁】

張建泰表示，日圓今早在145水平附近較波動，市場也有猜測日本會否進行干預，故是次干預並不意外，但因日本央行會維持零息政策，對應聯儲局年底前或會再加1厘，美日息差擴闊預期下，日圓弱勢難改，但基於145以上干預風險存在，估計日圓會在140至146之間大幅波動。

消息指台公股銀行入市沽美元　台幣結束5連瀉【下一頁】

美元強勢下，日圓、韓圜、泰銖、人民幣等多國亞洲貨幣均貶值。張建泰稱，除日本外，韓國及泰國都先後表示關注匯價走勢，相信日本擔心日圓會繼續出現大幅度的單向貶值，為避免匯率風險引發經濟問題，或觸發資金流出亞洲區的風險，因此出手干預。

他認為，人民幣干預機會不大，因內地近年較少干預，預期當局透過增加中間價的調控，去維持即期人民幣匯率保持穩定，而韓國及泰國亦預期會繼續進行口頭干預。

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記者：陳韻妍

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