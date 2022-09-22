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【航空業】國際航空運輸協會警告　油價及俄烏局勢左右機票漲價　

商業 18:09 2022/09/22

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國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh指，機票將會愈來愈貴。(法新社圖片)

雖然國際航空需求持續復甦，但情況仍受到多方面挑戰，航空公司要重聘人手及安排機隊復飛，近月來載客量仍未回到疫前水平，此為最表面因素，另外民眾亦發現機票售價上漲，加上載客量不足而在旺季「一票難求」，在美國的國內線情況尤其嚴重。

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國際航空運輸協會（IATA）總幹事Willie Walsh指出，機票將會愈來愈貴，主要是受到飛機燃油供應及航空公司財政情況左右，更高票價不代表增加航空公司盈利表現，更大程度是將成本轉嫁到消費者身上。據美國勞工統計局數據，僅4月的機票價格已飆升18.6%。

另一方面，卡塔爾航空亦表示，俄烏戰事亦在影響機票情況。該企CEO Akbar Al Baker解釋，近日俄羅斯宣佈局部動員，擔憂衝突擴大，進而影響燃料通脹增加供應鏈壓力，最終影響乘客需求。他並不希望將油價轉嫁到乘客，勢將減弱大眾的旅遊意慾。在俄羅斯宣佈局部動員後，油價已再升逾2%。Akbar Al Baker並稱，發展可持續航空燃料是勢在必行，但成本需要在合理水平，不能比現時的氟化氣體（F-Gas）貴4至5倍。

國際航空運輸協會Willie Walsh亦希望能加速投資生產可持續航空燃料，以應對持續下跌的傳統航空燃料供應。數據顯示2022年美國的煉油產能下跌5.4%是8年新低，原因是疫情、營運成本等影響煉油廠減產，或轉移生產再可生燃料。去年國際航空運輸協會已訂下2050年業界碳中和目標，認為可持續航空燃料是行業實現零排放目標的最佳選擇。

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責任編輯:王浩賢

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