【山地悠遊人生@iM網欄】人老志不老 80歲依然可以背包遊世界

經常被身邊朋友問，自己一個旅遊不孤單嗎？我的答案是肯定的，誰都會有感覺過孤單的時候。就算跟一班朋友一起，也會有空虛寂寞的感覺。也有很多兒孫滿堂最終孤獨離世的老人。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲



2017年，在非洲烏干達的旅館遇到80歲的Linda J. Brown，當時她正在進行第三次環遊世界，有幸跟她聊天，看著她臉上自信溫和的笑容，我找到了終身目標！

▲ 圖1， 如有興趣，可以瀏覽Linda 的博客 https://heyboomers.com

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

Linda 很可能是世界上最年紀最大的女性Backpacker，新聞系畢業的Linda在佛羅里達的一個小鎮長大。嫁給了醫生，撫養了一子一女，女兒結婚後搬到另一個州，兩個外孫，一直都過着平凡生活，直到68 歲離婚後。她開始獨自環遊世界，獨自一人背著一個大背包和一個小背包，睡在青年旅館的床位裡，乘坐當地的公共交通工具，挑戰背包旅行風格。

▲ 圖2：臉上充滿自信，笑容溫和的Linda

68 歲時，Linda花了一年的時間，獨自周遊東歐、土耳其、埃及、印度、泰國、夏威夷。以有限的預算，沒有定下目標，邊走邊計畫行程。其後她開始寫博客，出書講述她在旅途中結交的朋友，並詳細講述了她的感受。接下來，在 2009 年， 71 歲時Linda周遊了整個南美洲。並相繼出版了3本書。從2015年77歲開始，她花4年時間，環遊世界，並開始寫第4本書。

▲ 圖3： Linda說南美洲像脊骨，也是一個女人！

Linda的博客曾經寫到，在摩洛哥租了一個公寓兩個月，以便能安靜寫作，有自己的廚房做飯。 但是，有一個缺點。 寂寞！那個公寓裡挺現代化，但那條街很醜，四周到處都是建築工地。有時候外出買必需品和食物，跟當地人都沒有話題，言語無味，當地人說阿拉伯語無法交談，不能與任何人有意義地交談。窗外的天氣看起來很美，可她就是沒有目的地，不需外出，也沒有要聯繫的人，所以通常只能一個人獨自呆在公寓裡，忍受一個沒有選擇的下午。她會問自己：「如果沒有什麼事要出門，一個人怎麼能走出門呢？」 換句話說，「沒有生命的意義，人怎麼活？」她自嘲有點像抑鬱症患者的行為。

「有意義」是唯一的治療方法，必須從內心尋找自己的意義：冒險！ 未知！ 新體驗！



她說：「我是一個不安分的世界流浪者，偽裝成一個普通人。」我找到了知音，我們看起來像普通人，但不能安定下來，不想一直呆在一個地方。 腦海裡總是想漫遊下一個目標。對任何去過或沒去過的國家都很嚮往，對未知的事物並不感到懼怕！反之，最具吸引力的就是不能預測的冒險，無計劃的旅程難以捉摸，你不知道也不想知道下一次旅行會帶來一些什麼體驗、感受、時刻、朋友，每次出遊都覺得人生才剛開始。

願我80歲時，依然可以背包遊世界，也能像她一樣保持一顆世界探險家的心。



PS：今年Linda J. Brown 85歲，住在墨西哥小鎮Ajijic，她的博客從疫情後就沒有更新過，希望她一切安好！

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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