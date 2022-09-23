里安納度傳正式同27歲Gigi Hadid拍拖 不惜破25歲魔咒

奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧與前女友分手不久後，盛傳他隨即力追27歲超模Gigi Hadid。美媒引述消息人士指，里安納度願意為Gigi Hadid打破「只愛到女友25歲」魔咒，確認與Gigi Hadid熱戀中。里安納度更被指原來過往一直對Gigi Hadid情有獨鍾。

傳里安納度攻陷女神芳心 與27歲Gigi Hadid互相了解中 【下一頁】

《Us Weekly》周三（22日）引述消息人士指， 47歲的里安納度與27歲Gigi Hadid正式在一起，很多共同朋友得知喜訊後雖然感到相當突然，但很高興看到兩人拍拖。消息指，里安納度欣賞Gigi Hadid美貌與智慧並重，遇事冷靜，而且受過教育，為人非常有教養。

消息人士承認里安納度過往確實只與特定類型的女生交往，但他一直對Gigi Hadid情有獨鍾，願意為27歲的Gigi Hadid打破「只愛到25歲魔咒」。即將踏入48歲的里安納度向友人暗示，自己不想再重複花花公子生活，似乎希望與Gigi Hadid發展長久及穩定戀情。

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里安納度歷任女友

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里安納度傳想追Gigi Hadid 願破只愛到女友25歲魔咒 【下一頁】

外界於月初盛傳里安納度分手後力追Gigi Hadid，但女方當時無意與里安納度相戀。男方未有心灰意冷，有民眾目撃里安納度的多名密友，參加Gigi Hadid時裝品牌發布會。

有人在時裝周後派對直撃里安納度與Gigi Hadid同在一桌愉快交談，男方連串追求攻勢成功攻陷女神芳心。

里安納度狄卡比奧多年來的情史非常豐富，有指他總共交往數十任女友，而且所有女友與他交往時的年齡均不過25歲。而Gigi Hadid與英國男子組合One Direction前成員Zayn Malik於去年底正式分手，現獨自照顧兩歲女兒Khai Malik。

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責任編輯：郭麗明