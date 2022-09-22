【零售】日本LAWSON發展新概念店　推虛擬店員招聘人手

▲ 日本連鎖便利店LAWSON，將在新概念店舖引入虛擬店員，背後由真人代表。（LAWSON圖片）

日本連鎖便利店LAWSON，將在11月開設新概念店舖「Green LAWSON」，並與現時流行的網上化身事業公司AVITA合作，於店內引入虛擬店員化身服務「AVACOM」，實現非接觸式服務，為不同人士提供更彈性的就職條件。

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近年的疫情打擊實體銷售，顧客及員工亦擔心接觸增加感染風險，但民眾對實體購物的需求始終仍在，LAWSON是次在概念店引入日本正在流行的「VTuber」文化，在店內使用屏幕介面生成動畫人物形式的虛擬店員化身，背後則以真人員工應對，為客人提供非接觸式支援服務，舉如介紹新產品等。並非完全使用人工智能。好處是能維持真人溝通的親切感，並為勞動人口提供不限時間、地點、年齡、性別等限制的就職選擇。

是次計劃將招聘10至30人，完成培訓後11月底起投入概念店。同企並會持續檢討情況，預定明年在東京、大阪等10間分店出勤，預定共培訓50名「LAWSON化身操作員」，至2025年培訓1000名投入全國店舖。解決深夜營業人手、地方特產的遙距銷售等場合。

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責任編輯:王浩賢