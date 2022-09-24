  • 29°C
香港時間 : 2022924日 (週六) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【AI訓練】藝術AI公司設網站　助網民查看照片是否用作訓練AI素材

18:00 2022/09/24

分享：

分享：

訓練AI需要大量數據及素材，但又否想過自己上傳到網絡的圖片，會成為素材之一呢？近日藝術AI公司Spawning AI設立一個網站，讓網民搜尋自己的照片，是否被用作訓練AI。

【AI防逃稅】藉AI發現逾2萬個未申報私人泳池　法國稅局：涉7,869萬未徵稅收入

【人工智能】Meta研發最新聊天機械人　可從語言資料中學習應對

Spawning AI設立的網站名為：「Have I Been Trained? 」，用戶可以輸入自己的名字及上傳自己的照片，來看自己的照片會否被收集作訓練的AI素材。

據悉，該網站會尋找「LAION-5B」的圖片庫，該圖片庫由德國非營利組織LAION所彙編，圖片量高達58.5億張，繪圖軟件如Disco Diffusion也是使用該圖片庫。惟LAION-5B近日爆出私隱爭議，有網民發現自己臉部的醫學照片，出現在圖片庫中。

而是次haveibeentrained.com則號稱不會收集、使用任何用家所上傳的圖片。

【人工智能】Meta分拆Python機器學習庫　併入Linux基金會

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

相關文章

【數碼化】日本政府加速營運效率　將停用磁碟及光碟作傳輸數據媒介
2022/09/01
【數碼化】日本政府加速營運效率　將停用磁碟及光碟作傳輸數據媒介
【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號　於Facebook、Twitter散播親美言論
2022/08/26
【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號　於Facebook、Twitter散播親美言論
【人工智能】報告：企業缺乏AI管理制度　僅54%模型可落地使用
2022/08/24
【人工智能】報告：企業缺乏AI管理制度　僅54%模型可落地使用
【人工智能】Google研多用途AI機械人　冀可對談及理解指令
2022/08/17
【人工智能】Google研多用途AI機械人　冀可對談及理解指令

你可能感興趣

【數碼化】日本政府加速營運效率　將停用磁碟及光碟作傳輸數據媒介
12:00 2022/09/01
【數碼化】日本政府加速營運效率　將停用磁碟及光碟作傳輸數據媒介
【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號　於Facebook、Twitter散播親美言論
17:00 2022/08/26
【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號　於Facebook、Twitter散播親美言論
【人工智能】報告：企業缺乏AI管理制度　僅54%模型可落地使用
12:00 2022/08/24
【人工智能】報告：企業缺乏AI管理制度　僅54%模型可落地使用
人工智能 網絡保安 雲端 手機Apps 移動裝置 科技產品 網絡熱話 社交平台 軟件

下一篇文章

【iPhone 14 5G】iPhone 14 Pro 5G網速實測　比上代快近4成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存全城最高息6厘 滙豐3個多月內7度加息
【港元定存】港元定存全城最高息6厘 滙豐3個多月內7度加息
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【港元定存】1個月港元定存最高5厘 加P息前哨戰大小行偷步上調存息
【港元定存】1個月港元定存最高5厘 加P息前哨戰大小行偷步上調存息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存低門檻最高5.5厘 跑贏銀債4厘保底息
【港元定存】港元定存1年最高3.7厘 100萬穩袋3.7萬利息
【港元定存】港元定存1年最高3.7厘 100萬穩袋3.7萬利息
【港元定存】港元定存息最高6厘 虛銀及中資行加P息前上調存息
【港元定存】港元定存息最高6厘 虛銀及中資行加P息前上調存息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款