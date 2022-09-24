【AI訓練】藝術AI公司設網站　助網民查看照片是否用作訓練AI素材

訓練AI需要大量數據及素材，但又否想過自己上傳到網絡的圖片，會成為素材之一呢？近日藝術AI公司Spawning AI設立一個網站，讓網民搜尋自己的照片，是否被用作訓練AI。

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Spawning AI設立的網站名為：「Have I Been Trained? 」，用戶可以輸入自己的名字及上傳自己的照片，來看自己的照片會否被收集作訓練的AI素材。

據悉，該網站會尋找「LAION-5B」的圖片庫，該圖片庫由德國非營利組織LAION所彙編，圖片量高達58.5億張，繪圖軟件如Disco Diffusion也是使用該圖片庫。惟LAION-5B近日爆出私隱爭議，有網民發現自己臉部的醫學照片，出現在圖片庫中。

而是次haveibeentrained.com則號稱不會收集、使用任何用家所上傳的圖片。

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責任編輯：曾曉汶

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