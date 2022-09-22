岸田文雄：10月11日放寬入境措施 恢復自由行（第二版）

日本首相岸田文雄周四（22日）表示，由10月11日起放寬出入境措施，取消每日5萬旅客入境的人數上限，允許個人自由旅行，恢復短期停留旅客免簽證安排。

（第二版更新岸田文雄最新宣布）

【新冠疫苗】Moderna明年底或推出二價疫苗 針對新冠及流感 【下一頁】

日本近期多次傳出放寬出入境措施，目前在美國紐約訪問的岸田，當地時間周四早上召開記者會宣布上述消息。

10月11日起，日本亦會實施「國民旅遊折扣」，替代原有「Go To Travel」的旅遊扶持措施。岸田強調，「我希望有更多人使用它，並支持受新型肺炎疫情影響的旅遊及娛樂行業。」

岸田較早時於紐約出席一個招待會，該活動是為宣傳日本酒、水果及和牛等產品。他表示全球各地的旅客都翹首以盼，想知道甚麼時候才能前往日本旅行。

岸田表示本月以來，旅客已經無需再持陰性檢測結果入境日本，而政府計劃下月起進一步放寬入境限制，讓旅客能再次回到日本觀光及品嘗美食。

日本下周開打二價新冠疫苗 力爭日打百萬劑 【下一頁】

關於放寬新冠疫情邊境措施，政府正在調整，取消入境人數限制，允許個人自由旅行，短期停留免簽，並將於近期公佈。

日本放送協會（NHK）指，政府正調整措施將於稍後時間公布詳情，預計將會取消每日5萬旅客入境的人數上限、開放自由行、恢復短期停留旅客免簽證安排。

**重溫港股、美股即將齊齊穿底？?豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法，即睇【ET財智Talk】**

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲