  • 28°C
香港時間 : 2022922日 (週四) 23:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

岸田文雄：10月11日放寬入境措施 恢復自由行（第二版）

環球社會熱點 22:34 2022/09/22

分享：

分享：

日本首相岸田文雄周四（22日）表示，由10月11日起放寬出入境措施，取消每日5萬旅客入境的人數上限，允許個人自由旅行，恢復短期停留旅客免簽證安排。

（第二版更新岸田文雄最新宣布）

【新冠疫苗】Moderna明年底或推出二價疫苗 針對新冠及流感 【下一頁】

日本近期多次傳出放寬出入境措施，目前在美國紐約訪問的岸田，當地時間周四早上召開記者會宣布上述消息。

10月11日起，日本亦會實施「國民旅遊折扣」，替代原有「Go To Travel」的旅遊扶持措施。岸田強調，「我希望有更多人使用它，並支持受新型肺炎疫情影響的旅遊及娛樂行業。」

岸田較早時於紐約出席一個招待會，該活動是為宣傳日本酒、水果及和牛等產品。他表示全球各地的旅客都翹首以盼，想知道甚麼時候才能前往日本旅行。

岸田表示本月以來，旅客已經無需再持陰性檢測結果入境日本，而政府計劃下月起進一步放寬入境限制，讓旅客能再次回到日本觀光及品嘗美食。

日本下周開打二價新冠疫苗 力爭日打百萬劑 【下一頁】

關於放寬新冠疫情邊境措施，政府正在調整，取消入境人數限制，允許個人自由旅行，短期停留免簽，並將於近期公佈。

日本放送協會（NHK）指，政府正調整措施將於稍後時間公布詳情，預計將會取消每日5萬旅客入境的人數上限、開放自由行、恢復短期停留旅客免簽證安排。

**重溫港股、美股即將齊齊穿底？?豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法，即睇【ET財智Talk】**

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

南韓擬全面取消入境限制 旅客無需做核酸檢測
2022/09/20
南韓擬全面取消入境限制 旅客無需做核酸檢測
日本10月料開放自由行 恢復短期停留免簽證
2022/09/15
日本10月料開放自由行 恢復短期停留免簽證
日本經濟防疫保持平衡 或撤入境人數限制允許個人遊
2022/09/12
日本經濟防疫保持平衡 或撤入境人數限制允許個人遊
南韓取消入境前檢測要求 將接種二價疫苗
2022/08/31
南韓取消入境前檢測要求 將接種二價疫苗
日本允許入境旅客無需導遊帶團 下月每日旅客上限增至5萬人（第二版）
2022/08/31
日本允許入境旅客無需導遊帶團 下月每日旅客上限增至5萬人（第二版）

你可能感興趣

南韓擬全面取消入境限制 旅客無需做核酸檢測
17:34 2022/09/20
南韓擬全面取消入境限制 旅客無需做核酸檢測
日本10月料開放自由行 恢復短期停留免簽證
17:15 2022/09/15
日本10月料開放自由行 恢復短期停留免簽證
日本經濟防疫保持平衡 或撤入境人數限制允許個人遊
14:22 2022/09/12
日本經濟防疫保持平衡 或撤入境人數限制允許個人遊
出入境資訊 疫情 傳染病 日本 岸田文雄 出入境管制 疫苗

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月22日 時間23:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】拜登批普京核威脅言論魯莽 俄烏交換近300戰俘（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英女王逝世】前5日與牧師會面 曾透露人生無憾
【英女王逝世】前5日與牧師會面 曾透露人生無憾
【烏克蘭戰爭】俄直接徵召被捕示威者入伍 俄媒曾警告
【烏克蘭戰爭】俄直接徵召被捕示威者入伍 俄媒曾警告
【烏克蘭戰爭】拜登批普京核威脅言論魯莽 俄烏交換近300戰俘（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】拜登批普京核威脅言論魯莽 俄烏交換近300戰俘（不斷更新）
普京發言人兒子高呼愛國 被要求服兵役即講「不了」
普京發言人兒子高呼愛國 被要求服兵役即講「不了」
【烏克蘭戰爭】俄多市有示威反戰爭動員 逾1300人被捕
【烏克蘭戰爭】俄多市有示威反戰爭動員 逾1300人被捕
新型冠狀肺炎全球疫情（09月22日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月22日 時間22:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款