岸田文雄證實10月起放寬入境措施 料開放自由行

日本近期多次傳出放寬出入境措施，首相岸田文雄周四（22日）出席活動時證實，當局計劃由下月起放寬出入境措施。日媒估計，當局屆時會取消入境人數上限及開放自由行。

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日媒報道，岸田文雄訪問紐約期間出席一個招待會，該活動是為宣傳日本酒、水果及和牛等產品。他表示全球各地的旅客都翹首以盼，想知道甚麼時候才能前往日本旅行。

岸田表示本月以來，旅客已經無需再持陰性檢測結果入境日本，而政府計劃下月起進一步放寬入境限制，讓旅客能再次回到日本觀光及品嘗美食。

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關於放寬新冠疫情邊境措施，政府正在調整，取消入境人數限制，允許個人自由旅行，短期停留免簽，並將於近期公佈。

日本放送協會（NHK）指，政府正調整措施將於稍後時間公布詳情，預計將會取消每日5萬旅客入境的人數上限、開放自由行、恢復短期停留旅客免簽證安排。

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責任編輯：鄭錦玲