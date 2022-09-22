【香港通脹】本港8月份消費物價按年升1.9%　與7月份升幅持平

▲ 【香港通脹】本港消費物價按年升1.9% 與7月份升幅持平

統計處公布2022年8月份香港消費物價指數，整體消費物價按年升1.9%，與7月份的升幅持平。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率按年變幅為1.8%，較7月份的1.9%略低。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至8月止的3個月之平均每月升幅為0.2%，與截至7月止3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅均為0.1%。

電力、燃氣及水升幅最大

在各類綜合消費物價指數組成項目中，8月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（升15.2%）、衣履（升5.9%）、基本食品（升4.7%）、外出用膳及外賣（升3.3%）、交通（升1.9%）、煙酒（升1.7%）、雜項服務（升1.1%）、雜項物品（升0.9%）和耐用物品（升0.6%）。至於8月份錄得按年跌幅的類別為住屋（跌0.3%）。

政府發言人表示，8月消費物價通脹整體上維持溫和。食品和衣履價格的按年升幅略為緩和，儘管仍然明顯。能源相關項目價格進一步急升。其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。

政府發言人又指，一些主要入口來源地的通脹高企，外圍價格壓力預期會持續顯著，但由於本地成本壓力仍然輕微，總體而言通脹在短期內應會保持溫和。政府會繼續留意情況。

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記者：余倩敏