【新股IPO】百德醫療6678今日起招股 一手入場費約3475元

內地微波消融醫療器械開發商百德醫療（新上市編號:06678）今日（22日）起至下周二（27日）招股，擬全球發售2.48億股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，每股招股價介乎1.4至1.72元，每手2000股，一手入場費3,474.67元；10月5日掛牌；聯席保薦人為中銀國際及中泰國際。

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是次集資所得，其中約41%將用作擴大及深化產品組合、升級醫療許可證及擴充研發團隊；約38%將用作選擇性尋求能夠補充現有產品組合、銷售及分銷網絡、技術並為業務增長創造協同效應的策略收購、投資或業務協同合作機會；約8%將用作透過設立海外辦事處擴大國外及新興市場的地位；約3%將用於購買自動化機械及設備以提高生產線的自動化水平；約10%將用作額外營運資金及其他一般公司用途。

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記者：張以正